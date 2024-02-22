UŞAK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/395

KARAR NO : 2023/2151

DAVALI : OSMAN NURİ ÖZKIR - 47299855942 - Celalettin ve Sevim'den olma, 1956 doğ.

Mahkememizce yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı davalının adresine ulaşılamadığından, karar özetinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Davacı METİN KIRCA aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

"4721Sayılı Türk Medeni Kanunun 698-699 maddeleri uyarınca DAVACININ DAVASININ KABULÜNE,

Dava konusu Uşak ili Merkez Işık Mahallesi 1496 ada 10 parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın taşınmazın tapu kaydındaki tüm takyidatları ile birlikte umuma açık olarak satış suretiyle giderilmesine karar verilmiş olup,

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 08/02/2024

Basın No: ILN01988957

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