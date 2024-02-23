GERZE (Sinop) SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/94 EsasKARAR NO : 2023/211

DAVACI :MURAT ERTÜZ

VEKİLİ AV.İSMAİL HAKKI GÜLENÇ

DAVALI :MEHMET ALİ KURUBAŞ

DAVALI :RÜÇHAN KURUBAŞ

Davacı MURAT ERTÜZ aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Davacı/ tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce gerekçeli karar ilamında davalı olan Rüçhan Kurubaş 'a yapılan tebligatların iade edildiği, dava dilekçesinde ve gerekçeli karar ilamında belirtilen adresinize gerekçeli karar ilamını bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden gösterilen adresten ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar ilamının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 22/01/2024

Basın No: ILN01990383

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