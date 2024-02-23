T.C. BAKIRKÖY 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda 06/02/2024 tarih, 2017/296 esas, 2024/67 Karar sayılı ilamı ile Kukuri ve Tamara'dan olma, 28/08/1957 Gürcistan doğumlu TENGİZ CHANTLADZE hakkında Çevreyi Kasten Kirletmek suçundan hakkında mahkumiyet kararı verildiği, verilen cezanın CMK 231 maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Verilen bu hüküm sanığın yokluğunda verilmiştir. Sanığın bilinen yurt içi adreslerine tebliğ yapılamamış olup bilinen yurt dışı adresi bulunmamaktadır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.22/02/2024

Basın No: ILN01990320

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