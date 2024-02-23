T.C. HOZAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/98 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN

BULUNDUĞU YER : Tunceli İli, Hozat İlçesi, Kalecik Köyü

MEVKİİLERİ : Tunceli İli, Hozat İlçesi, Kalecik Köyü, 101 Ada 145 Parsel Sayılı Taşınmaz Seğedik-Kumlar Mevkiindedir.

Tunceli İli, Hozat İlçesi, Kalecik Köyü, 110 Ada 2 Parsel Sayılı Taşınmaz Seğedik-Çiçek Mevkiindedir.

Tunceli İli, Hozat İlçesi, Kalecik Köyü, 111 Ada 1 Parsel Sayılı Taşınmaz Seğedik-Külükün Mevkiindedir.

Tunceli İli, Hozat İlçesi, Kalecik Köyü, 112 Ada 1 ve 4 Parsel Sayılı Taşınmazlar Seğedik Mevkiindedir.

ADA NUMARALARI : 101, 110, 111, 112

PARSEL NUMARALARI : 145, 2, 1, 4

VASIFLARI : Rezervuar Yeri

YÜZÖLÇÜMLERİ : Tunceli İli, Hozat İlçesi, Kalecik Köyü, 101 Ada 145 Parsel Sayılı Taşınmazın Yüzölçümü 3.603,33 m2'dir.

Tunceli İli, Hozat İlçesi, Kalecik Köyü, 110 Ada 2 Parsel Sayılı Taşınmazın Yüzölçümü 1.846,63 m2'dir.

Tunceli İli, Hozat İlçesi, Kalecik Köyü, 111 Ada 1 Parsel Sayılı Taşınmazın Yüzölçümü 4.303,45 m2'dir.

Tunceli İli, Hozat İlçesi, Kalecik Köyü, 112 Ada 1 Parsel Sayılı Taşınmazın Yüzölçümü 5.204,23 m2'dir.

Tunceli İli, Hozat İlçesi, Kalecik Köyü, 112 Ada 4 Parsel Sayılı Taşınmazın Yüzölçümü 2.582,44 m2'dir.

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Ali Haydar KAHRAMAN(Hisse Tipi Müşterek Hisse Pay/Paydası 1/4), Leyla YILMAZ(Hisse Tipi Müşterek Hisse Pay//Paydası 1/4), Ülkü KAHRAMAN(Hisse Tipi Müşterek Hisse Pay/Paydası 1/16), Ulaş Cem KAHRAMAN(Hisse Tipi Müşterek Hisse Pay/Paydası 3/16),Cemşit KAHRAMAN(Hisse Tipi İştirak Hisse Pay/Paydası 1/16 Elb.), Betül Fatime GÜNDAY (Hisse Tipi İştirak Hisse Pay/Paydası 1/16 Elb.), Leyla YILMAZ(Hisse Tipi İştirak Hisse Pay/Paydası 1/16 Elb.), Ulaş Cem KAHRAMAN(Hisse Tipi İştirak Hisse Pay/Paydası 1/16 Elb.)

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU ISLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/98 Esas sayısında dava açılmıştır.

Davalı tarafça, tensip tutanağının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde, davacı olan kurum aleyhinekamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceğinin, davalı tarafça 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı iptal davası açılmaz yahut iptal davası açıldığı belgelendirilmez ise kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adının tescil edileceğinin, yargılama sırasında mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adlarına Ziraat Bankası Hozat Şube Müdürlüğünde açtırılacak hesaba yatırılacağının, ayrıca davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, işbu ilanın tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan, ihtar ve tebliğ olunur.19/01/2024

Basın No: ILN01990478

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