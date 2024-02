TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

SARF ENDOSKOPİK ROTİKÜLASYONLU GRASPER TEK KULANIMLIK 5 MM (GRASPER DÜZ 5 MM) Belge Adı Açıklama İstenen malzemenin bileşenlerinin oranlarını içeren belge Teknik şartnamenin 6. maddesinde istenen belge

SARF ENDOSKOPİK MAKAS MONOPOLAR 5 MM Belge Adı Açıklama İstenen malzemenin bileşenlerinin oranlarını içeren belge Teknik şartnamenin 6. maddesinde istenen belge

SARF GRASPER FORSEPS ENDOSKOPİK (LAPAROSKOPİK FORCEPS 5MM/33-35 CM DİŞLİ GRASPER) Belge Adı Açıklama İstenen malzemenin bileşenlerinin oranlarını içeren belge Teknik şartnamenin 6. maddesinde istenen belge

SARF EĞRİ UÇLU DİSEKTÖR 5-10MM (LAPAROSKOPİK MONOPOLAR DİSEKTÖR 5 MM) Belge Adı Açıklama İstenen malzemenin bileşenlerinin oranlarını içeren belge Teknik şartnamenin 6. maddesinde istenen belge

SARF LAPAROSKOPİK DAMAR KESME VE KAPAMA PROBU 5MM (5 MM-44 CM LİGASURE EĞRİ UÇLU MARYLAND JAW) Belge Adı Açıklama Yapışma özelliği oranına ait belge Teknik şartnamenin 4. maddesinde istenen belge Temizlik ihtiyacını minimize ettiğine dair belge Teknik şartnamenin 6. maddesinde istenen belge Dokunun direncini ölçtüğüne dair belge Teknik şartnamenin 22. maddesinde istenen belge

SARF DAMAR MÜHÜRLEME VE KESME PROBU LAPAROSKOPİK MARYLAND UÇLU 5MM (5 MM-37 CM LİGASURE EĞRİ UÇLU MARYLAND JAW) Belge Adı Açıklama Yapışma özelliği oranına ait belge Teknik şartnamenin 4. maddesinde istenen belge Temizlik ihtiyacını minimize ettiğine dair belge Teknik şartnamenin 6. maddesinde istenen belge Dokunun direncini ölçtüğüne dair belge Teknik şartnamenin 22. maddesinde istenen belge

SARF DAMAR MÜHÜRLEME CİHAZI AÇIK CERRAHİ 5MM DAMAR MÜHÜRLEME PROBU (5MM-23 CM MARYLAND JAW) Belge Adı Açıklama Yapışma özelliği oranına ait belge Teknik şartnamenin 4. maddesinde istenen belge Temizlik ihtiyacını minimize ettiğine dair belge Teknik şartnamenin 6. maddesinde istenen belge Dokunun direncini ölçtüğüne dair belge Teknik şartnamenin 22. maddesinde istenen belge

SARF POLİGLİKOLİK ASİT( % 90 ) LAKTİK ASİT( % 10 ) (POLİGLAKTİN 910) (PGLA) NO: 0 40 (±5) MM 5/8 YUVARLAK 75 CM Belge Adı Açıklama İğnenin silikon ile kaplı olduğunu gösteren belge Teknik şartnamenin 6.ii. maddesinde istenen belge İstenen malzemenin bileşenlerinin oranlarını içeren belge Teknik şartnamenin 7. maddesinde istenen belge

SARF GLİKOLİD ( 60%) DİOKSANON (14%) VE TRİMETİLEN KARBONAT (26%) NO: 3/0 25 (±5) MM 1/2 KESKİN İĞNE 75 CM Belge Adı Açıklama İğnenin silikon ile kaplı olduğunu gösteren belge Teknik şartnamenin 6.ii. maddesinde istenen belge İstenen malzemenin bileşenlerinin oranlarını içeren belge Teknik şartnamenin 7 maddesinde istenen belge

SARF GLİKOLİD ( 60%) DİOKSANON (14%) VE TRİMETİLEN KARBONAT (26%) NO: 4/0 15 (±3) MM 3/8 TERS KESKİN İĞNE 45 CM Belge Adı Açıklama İğnenin silikon ile kaplı olduğunu gösteren belge Teknik şartnamenin 6.ii. maddesinde istenen belge İstenen malzemenin bileşenlerinin oranlarını içeren belge Teknik şartnamenin 7. maddesinde istenen belge

SARF GLİKOLİD ( 60%) DİOKSANON (14%) VE TRİMETİLEN KARBONAT (26%) NO: 5/0 10 (±3) MM 3/8 TERS KESKİN İĞNE 45 CM Belge Adı Açıklama İğnenin silikon ile kaplı olduğunu gösteren belge Teknik şartnamenin 6.ii. maddesinde istenen belge İstenen malzemenin bileşenlerinin oranlarını içeren belge Teknik şartnamenin 7. maddesinde istenen belge

SARF POLİPROPİLEN NO: 3/0 17 (±3) MM 3/8 KESKİN 75 CM (EMİLEMEYEN) Belge Adı Açıklama İğnenin silikon ile kaplı olduğunu gösteren belge Teknik şartnamenin 6.ii. maddesinde istenen belge İstenen malzemenin bileşenlerinin oranlarını içeren belge Teknik şartnamenin 7. maddesinde istenen belge

SARF POLİPROPİLEN NO: 2/0 35 (±5) MM 1/2 YUVARLAK 75 CM Belge Adı Açıklama İğnenin silikon ile kaplı olduğunu gösteren belge Teknik şartnamenin 6.ii. maddesinde istenen belge İstenen malzemenin bileşenlerinin oranlarını içeren belge Teknik şartnamenin 7. maddesinde istenen belge

SARF POLİPROPİLEN NO: 2/0 25 (±5) MM 3/8 TERS KESKİN 75 CM Belge Adı Açıklama İğnenin silikon ile kaplı olduğunu gösteren belge Teknik şartnamenin 6.ii. maddesinde istenen belge İstenen malzemenin bileşenlerinin oranlarını içeren belge Teknik şartnamenin 7. maddesinde istenen belge

SARF POLİDİOKSANON NO: 4/0 16 (±3) 3/8 YUVARLAK 70 CM Belge Adı Açıklama İğnenin silikon ile kaplı olduğunu gösteren belge Teknik şartnamenin 6.ii. maddesinde istenen belge İstenen malzemenin bileşenlerinin oranlarını içeren belge Teknik şartnamenin 7. maddesinde istenen belge

SARF ELDİVEN ŞEFFAF (HASTA MUAYENE VE TUŞE ELDİVENİ) NONSTERİL Belge Adı Açıklama Ürünün kompozisyonunu gösteren formülastik/içerik dokümanı Teknik şartnamenin 12. maddesinde istenen belge Hammaddeye ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Teknik şartnamenin 12. maddesinde istenen belge Analiz Sertifikası/Raporu Teknik şartnamenin 12. maddesinde istenen belge