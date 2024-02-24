T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2021/510 Esas DAVALI : YILMAZ TİLKİ Doğankavak Köyü Beşiri/ BATMANDavacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 14/03/2024 günü saat: 13:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Maliklerinden olduğunuz Batman İli Beşiri İlçesi Doğankavak Köyü 146 ada 4, 139 ada 5 ve 146 ada 15 numaralı parsellerin kıymet değeri;

Dava konusu taşınmazın toplam değerinin 1782,230.72 TL olduğu, davalı payına düşen 32.133,62 TL olduğu 31/05/2022 tarihli bilirkişi raporuna karşı HMK 281. Madde gereği tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde itiraz etmediniz takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN01990857

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