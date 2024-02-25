ADANA 1.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2023/114 15/02/2024

İLAN

DAVALI : ATIL GIDA SANAYİ VE TİCARET AŞ.- Seyhan Mah. Karataş Cad. No:118-138 ADANADavacı Hakan Selami Atıl vekili tarafından davalı Atıl Gıda Sanayi ve Tic.AŞ. aleyhine açılan Olağanüstü Genel Kurulda Alınan Kararların İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, ön inceleme duruşma gününü bildirir davetiye ve TTK'nun 449. maddesi uyarınca yönetim kuruluna beyanda bulunmak üzere tebligat çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligatlar yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ilanen tebliğe karar verilmiştir.

1-Davacı Hakan Selami Atıl vekili; müvekkili Hakan Selami Atıl'ın davalı Atıl Gıda San. ve Tic. AŞ.'nin ortağı olup, 03.02.2023 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında görüşülen tüm maddelereolumsuz oy kullandığını, toplantının toplantı yeter sayısı sağlanmadan ve Muhittin Atıl terekesinin temsilcisi olmadan yapıldığından hükümsüz olup, şirket pay defterinin kayıp olması nedeni ile hazirun cetvelinin gerçek pay durumunu yansıtmadığını, yeni seçilen yönetimin mirasçı olan diğer hissedarların haklarını korumada yetersiz kalma ihtimali olduğunu, bu nedenlerle03.02.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurulunda Alınan Kararların İptaline karar verilmesini talep ettiği,

2-HMK 122,126,129.md. g. usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap vetanık dahil tüm delillerinizi ilanen tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde sunmanız ve gerekli masrafı yatırmanız, ikinci cevap dilekçesi için tarafınıza süre verilmeyeceği savunmanın genişletilmesi yasağının cevap dilekçesinin verilmesiyle başlayacağı,

3-HMK 139.md. göre 24.04.2024 günü saat 09:50'de ön inceleme duruşması yapılacağından duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız,duruşmanın gelmeyen tarafın yokluğunda yapılacağı ve gelmeyenin yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği,

4-TTK 449/1 maddesi uyarınca ilanen tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde şirket yönetim kurulu üyelerinin davacı tarafın 03/02/2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu'nda alınan kararların yürütülmesinin durdurulması talebi konusunda beyanda bulunmaları hususu, dava dilekçesi, ön inceleme duruşma günü, TK'nun 449. maddesi uyarınca yönetim kuruluna beyanda bulunmak üzere çıkartılan tebligatın tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01990947

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