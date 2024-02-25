ANTALYA 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No : 2022/548 Esas Karar No : 2023/1095 KararMahkememizin 29/09/2023 tarih ve 2022/548-2023/1095 E.K sayılı ilamı ile sanık Sabit oğlu, 17/02/1994 Hopa doğumlu Davut KEMALOĞLU hakkında, 19/05/2022 tarihinde işlediği iddia edilen hırsızlık suçu nedeniyle eylemine uyan 5237 Sayılı TCK'nın 142/2-h, 35/1-2, 145/1, 62/1. maddeleri uyarınca sonuç olarak 1 YIL 25 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetinin kanuni sonucu olarak TCK'nin 53.maddesi uyarınca belirli haklardan yoksun bırakılmasına, hürriyeti bağlayıcı cezanın TCK'nın 51/1.maddesi uyarınca teciline, aynı kanunun 51/3.maddesi uyarınca 1 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına, yargılama giderlerinin sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydına karar verilmiştir.

Kararın sanık Davut KEMALOĞLU'nun yargılama aşamasında bildirmiş olduğu adresine çıkarıldığı ancak tebliğinin sağlanamadığı, yapılan adres araştırmalarında tebliğe yarar adres tespit edilemediği, TK'nın 35.maddesi kapsamında daha önce yapılmış bir tebligat bulunmadığı, anlaşıldığından kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29.maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞİNE, aynı yasanın 31.maddesi gereğince hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde, bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay nezdinde TEMYİZ yasa yoluna başvurabileceğine, aksi halde hükmün kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 23/02/2024

Basın No: ILN01991220

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