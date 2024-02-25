T.C. KOCAELİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/638 Esas

DAVALI : EROL KAYGUSUZ - Halil ve Sultan'dan olma, 10/06/1962. Yozgat doğumlu -

Adres : 6891 Burke Farm Ln. Fairfax 22043 9988 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Mahkememizdeaçılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce uyap sisteminden yapılan araştırma neticesinde adresinize Başkonsolosluk marifetiyle duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunmamanız/ayrılmanız nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Kolluk marifetiyle yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 03/05/2024 günü saat: 09:45'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01991107

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