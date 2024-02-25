T.C. MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Tapuda Hazine adına kayıtlı bulunan aşağıda belirtilen dosyaya ait taşınmaza ilişkin olarak; davacı vekili tarafından davalı Maliye Hazinesi aleyhine mahkememizde Orman Değildir iddiası nedenine dayalı Tapu İptali ve Tescil davasının esasen Türk Medeni Kanunu'nun 713/1 md gereğince taşınmazın olağanüstü zamanaşımı nedeniyle kazanımına dayandırdığı ve davacı adına kayıt ve tescili talepli dava açılmış olduğu, TMK 713/4 ve 5 md. uyarınca açılan işbu davaya karşı son ilân tarihinden itibaren üç ay içinde ilanda belirtilen koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, mahkememizce dosyada taşınmazın tescile karar verileceği hususu ilan ve tebliğ olunur. 2023/520 Esas

Taşınmaz : Manisa ili Yunusemre ilçesi Maldan Mahallesi 107 ada 1 parsel sayılı taşınmaz.

Davacı Ömer Bali.

Davalı Maliye Hazinesi.

Basın No: ILN01990793

#ilan.gov.tr