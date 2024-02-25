T.C. MİLAS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/298

Mahkememizin 05/01/2024 tarihli ara kararı gereğince;Davacı Bakiye TAHTA vekili Av. Tuğba Nur YABA ATEŞ tarafından Davalı Hatice BARBAROS ve birden çok davalılar aleyhine açılan Muğla ili, Milas ilçesi, Ören Mahallesi 156 ada, 1002 ve 1003 parsel sayılı taşınmazlara ilişkinmiras hissesinden sehven davalılara tescil edilen kısmın iptali ile müvekkilinin miras hissesi oranında müvekkili adına kayıt ve tesciline ilişkin dava dilekçesi, mahkememizin 30/06/2022 ve 10/02/2023 tarihli tensip tutanağı, mahkememizin 04/07/2022 tarihli anılan bağımsız bölüme ihtiyati tedbir talebinin reddine ilişkin ara kararı, 20/07/2022 tarihli Davacı Bakiye TAHTA vekili Av. Tuğba Nur YABA ATEŞ tarafından sunulan Mahkememizin 04/07/2022 tarihli ihtiyati tedbir talebinin reddine ilişkin kararın kaldırılarak ihtiyati tedbir kararı verilmesi ve dava konusu taşınmazalar ilişkin açılan ortaklığın giderilmesi davası sonucuna ilişkin satış işlemlerinin durdurulması talebine ilişkin istinaf başvuru dilekçesinin Davalı HATİCE BARBAROS' a ilanen tebliğine karar verilmiştir.

H.M.K.'nun 129 ve 347. maddesindeki hususları içerir şekilde ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde davaya ve istinaf başvuru dilekçesine cevap verebileceğiniz hususları ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01991260

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