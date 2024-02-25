TİREBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/165 Esas, KARAR NO : 2021/661

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Giresun İli Tirebolu İlçesi, Düzköy Köyü, 120 ada 17 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan ve 14.07.2021 tarihli fen bilirkişi raporunda gösterilen ve İnşaat mühendisi ve ziraat mühendisi tarafından hazırlanan 26.08.2021tarihli raporunda mülkiyet talebinde bulunulan 3 katlı betonarme yapı olarak gösterilen yapının davacı Fahrettin YILMAZ tarafından yaptırıldığının TESPİTİNE, bu tespitin dava konusu taşınmazın tapu kaydında BEYANLAR HANESİNE ŞERH DÜŞÜLMESİNE,

Dava konusu Giresun İli Tirebolu İlçesi, Düzköy Köyü, 120 ada 17 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan ve 14.07.2021 tarihli fen bilirkişi raporunda gösterilen ve İnşaat mühendisi ve ziraat mühendisi tarafından hazırlanan 26.08.2021tarihli raporunda mülkiyet talebinde bulunulan 2 katlı taş ve ahşap yapı olarak gösterilen yapının Mustafa YILMAZ tarafından yaptırıldığının TESPİTİNE, bu tespitin dava konusu taşınmazın tapu kaydında BEYANLAR HANESİNE ŞERH DÜŞÜLMESİNE, dair verilen karar davacı Emine Bıçak vekili tarafından 22/04/2022 tarihinde istinaf edilmiştir.

Karar ve İstinaf dilekçesi tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 19/02/2024

Basın No: ILN01991037

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