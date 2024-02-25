TUNCELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/145

DAVALILAR : DUYGU ERDOĞAN ve diğerleri

Mahkememizde açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Dosyamız davacı Mehmet Ali Arslan tarafından Çiçek Gül ve diğerleri aleyhine açılan vasiyetnamenin tenfizi davasında davalı 565....... 668 TC Kimlik numaralı, Duygu Erdoğan adresine çıkarılan tebligatların iade döndüğü, adres araştırmasından da bir netice alınamadığı anlaşıldığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz ya davayı bizzat tarafınızın takip etmesi aksi taktirde Dava dilekçesinin T.K.'nın 31. maddesince ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılmasına, bu tarihten itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile cevap verilebileceği hususu T.K.'nın 28. maddesi gereğince Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01991156

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