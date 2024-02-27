2024 YILI İLÇE GENELİ (2 KISIM) MÜTEAHHİT MALI ASFALT İLE KAPLAMA YAPILMASI İŞİ

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı MÜTEAHHİT MALI ASFALT BETONU (TİP-1) AŞINMA TABAKASI MALZEMELERİNİN TEMİNİ VE FİNİŞERLE SERİLİP SIKIŞTIRILMASI (BİTÜM, CRS ZATİ BEDELİ VE TÜM NAKLİYELER DAHİL) 48,732% 73,098% 18 MÜTEAHHİT MALI ASFALT BETONU BİNDER TABAKASI MALZEMELERİNİN TEMİNİ VE FİNİŞERLE SERİLİP SIKIŞTIRILMASI (BİTÜM, CRS ZATİ BEDELİ VE TÜM NAKLİYELER DAHİL) 5,406% 8,108% 2 ASFALT TAMİR BAKIM ARACI ( ROBOT) İLE MÜTEAHHİT MALI (TİP-2) ASFALT İLE YAMA YAPILMASI (BİTÜM, CRS ZATİ BEDELİ VE TÜM NAKLİYELER DAHİL) 4,367% 6,551% 1,5 TİP-2 ASFALT BETONU AŞINMA TABAKASI MALZEMELERİNİN HAZIRLANARAK SULTANGAZİ İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ PLENT TESİSİNDE İDAREYE AİT ASFALT YAMA ARAÇLARINA YÜKLENMESİ 12,77% 19,156% 5 CRS-1 EMÜLSİYON TEMİN EDİLMESİ 0,146% 0,22% 0,1 ASFALT KAZIMA MAKİNESİ İLE ASFALTIN KAZILMASI VE İDARENİN GÖSTERDİĞİ DEPO SAHASINA NAKLİNİN YAPILMASI 5,372% 8,058% 2 MAKİNE İLE HER DERİNLİKTE HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE HER TÜR KAZI YAPILMASI 0,042% 0,064% 0,1 DOĞAL PARKE TAŞI,BETON PLAK,ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ 1,241% 1,861% 0,5 MÜTEAHHİT MALI STABİLİZENİN HAZIRLANMASI SERİLMESİ VE SİLİNDİR VEYA KOMPAKTÖR İLE SIKIŞTIRILMASI (NAKLİYE DAHİL) 0,246% 0,368% 0,1 HER TÜR VE MUHTELİF EBATLARDA YAĞMURSUYU IZGARALARININ YÜKSEKLİĞİNİN YOL SEVİYESİNE AYARLANMASI 0,63% 0,946% 0,3 HER TÜR MUAYENE BACA KAPAĞININ YÜKSELTME ELEMANI İLE YÜKSEKLİĞİNİN YOL VEYA TRETUVAR SEVİYESİNE AYARLANMASI 0,525% 0,787% 0,2 Kazı ve Moloz Nakli 0,522% 0,784% 0,2

SULTANGAZİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ2024 YILI İLÇE GENELİ (2 KISIM) MÜTEAHHİT MALI ASFALT İLE KAPLAMA YAPILMASI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:İKN :2024/2139451-İdarenina) Adı :SULTANGAZİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜb) Adresi:UĞUR MUMCU MAH. ATATÜRK BULVARI NO:54 34265 SULTANGAZİ/İSTANBULc) Telefon ve faks numarası:2124593495 – 2124593498ç)İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-İhale konusu yapım işinina) Adı: 2024 YILI İLÇE GENELİ (2 KISIM) MÜTEAHHİT MALI ASFALT İLE KAPLAMA YAPILMASI İŞİb) Niteliği, türü ve miktarı:12750 TON ASFALT SERİMİ ,3500 M3 KAZI VE MUHTELİF İŞLERİN YAPILMASIAyrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:SULTANGAZİ İLÇESİ GENELİç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.3-İhalenina) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :20.03.2024 - 10:30b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):SULTANGAZİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. İş deneyim belgeleri:Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:(A) ALTYAPI İŞLERİ V.GRUP:KARAYOLLARI İŞLERİ(ALTYAPI+ÜSTYAPI)4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:İNŞAAT MÜHENDİSİ5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanıİsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur PuanıTeklif Fiyat Puanı:70 Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:30Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 30 )Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Basın No: ILN01989737

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