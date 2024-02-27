T.C. ADANA 26 ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No :2023/620-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Basit yaralama suçundan mahkememize açılan kamu davasında, İsmail ve Gülpınar'dan olma 05/11/1993 Yüreğir doğumlu, Adana İli Ceyhan İlçesi Küçükmangıt nüfusuna kayıtlı 185*****934 TC Kimlik nolu müşteki GAMZE ALIR'ın beyanının Basit Yargılama Usulü'ne göre alınması gerektiği halde kendisine tüm aralamalara rağmen ulaşılamadığı anlaşıldığından bu ilanın yayınlanması tarihinden itibaren 15 gün içerisinde müşteki tarafından bizzat mahkemeye başvurularak güncel adresinin bildirilmediği takdirde müştekinin yokluğunda yargılamaya devam olunarak karar verilebileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN01992097

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