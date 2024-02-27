Örnek No:55*
T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2023/931 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/931 ESAS
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri :
İstanbul İl , Eyüp Sultan İlçe , Alibeyköy Mahalle/mevki , 451 Ada No , 8 Parsel No , 30/500 Arsa Payı , 379,28 m2 Yüz Ölçümü , 3. Normal Kat 20 Numaralı Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmaz Niteliği Arsa, Bağımsız Bölüm Niteliği Çatı Arası Piyesli Daire Olan Taşınmazın Tamamı
Adresi :
Yeşilpınar Mahallesi, Efes Sokak, No: 26-28, 3.Kat 20 Numara Eyüp / İSTANBUL
Kıymeti :
4.000.000,00 TL KDV Oranı :
%20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2024 - 11:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2024 - 11:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 11:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 11:10
22/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01992207
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