T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2024 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2024 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 11:10

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul İl , Eyüp Sultan İlçe , Alibeyköy Mahalle/mevki , 451 Ada No , 8 Parsel No , 30/500 Arsa Payı , 379,28 m2 Yüz Ölçümü , 3. Normal Kat 20 Numaralı Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmaz Niteliği Arsa, Bağımsız Bölüm Niteliği Çatı Arası Piyesli Daire Olan Taşınmazın TamamıYeşilpınar Mahallesi, Efes Sokak, No: 26-28, 3.Kat 20 Numara Eyüp / İSTANBUL4.000.000,00 TL%20

22/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01992207

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