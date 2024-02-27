T.C. TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/704 Esas - Davacı MUSTAFA PAKSOY ileDavalılar TÜRKOĞLU MAL MÜDÜRLÜĞÜ vd. arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle;Kahramanmaraş ili Türkoğlu İlçesi Uzunsöğüt Mahallesinde kain; Doğusunda: Kısmen Uzunsöğüt Mahaliesi 228 ada 1 nolu parsel, kısmen Seydihan DİZİBÜYÜK'e ait Bağ ve kısmen de Cahit DİZİBÜYÜK'e ait Bağ, Batısında: Sami PAKSOY'a ait yer,Kuzeyinde: Türkoğlu Uzunsöğüt Mahallesi Yolu, Güneyinde: Uzunsöğüt Mahallesi 228 ada 10 nolu parsel bulunan, yüzölçümü 2464.93 m²olan bahçe nitelikli yerin Mustafa PAKSOY adına tescili istenilmektedir.

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri son ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur

Basın No: ILN01991345

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