T.C. TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/895 Esas - Davacı, CANER PAKSOY ileDavalı , TÜRKOĞLU MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesinde kain;

Davacı Caner PAKSOY tarafından tescile konu edilen (A)harfi ile gösterilen kuzeyi; Kısmen Ahmet KELEPİR arazisi, Kısmen de Mehmet oğlu Yusuf ÇOMRUK adına tapuya kayıtlı Uzunsöğüt mahallesi 224 ada 4 parsel numaralı taşınmaz, doğusu; Hüseyin PAKSOY arazisi, güneyi; Mehmet PAKSOY arazisi, batısı; Durdu PAKSOY arazisi olan 6091,03 m², taşınmazların 56536322406T.C. Kimlik nolu CANER PAKSOY adına tescili istenilmektedir.

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01991968

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