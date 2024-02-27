URLA KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2013/36 Esas

KARAR NO : 2016/97

Mahkememizin 2013/36 E 2016/97 K sayılı kararı ile davanın kısmen kabulüne kısmen reddine karar verildiği, Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 2022/5271 E 2023/71 K 11.01.2023 tarihli kararı ile hükmün ONANMASINA, Yargıtay ilamının tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yoluna başvurulabileceğine şeklinde karar verildiği, iş bu Yargıtay'ın Onama kararının düzeltilerek mahkememiz kararının müvekkilleri lehine bozulmasına yönelik davacı Hazine, dahili davalı Orman, bir kısım dahili davalılar vekililerinin karar düzeltme dilekçesi verdiği, dahili davalı ŞAMMA ÖZCAN tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden Yargıtay İlamı ve karar düzeltme dilekçeleri tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 13/02/2024

Basın No: ILN01991970

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