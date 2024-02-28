ŞABANÖZÜ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/69 Esas

KARAR NO : 2023/639

Davacı AHSEN YEM MAKİNA İNŞAAT UN GIDA NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Davanın KABULÜNE,

1-Dava konusu Çankırı ili Orta ilçesi Hüyük köyü 988 parsel, 974 parsel ve 969 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın bilirkişi raporları doğrultusunda aynen taksimi mümkün olmadığı anlaşılmakla; tüm yükümlülükleriyle birlikte halka açık artırma usulüyle, ortaklığın satış suretiyle giderilmesine,

2-Karar kesinleştiğinde dosyanın satış için Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğuna tevdiine,

3-Satış bedeli üzerinden %0 11,38 oranında karar harcının taraflar arasında tapu kaydındaki hisseler ve mirasçılık belgesindeki payları oranlarında paylaştırılmasına,

4-Dava konusu parseller üzerindeki ortaklığın giderilmesi şerhinin satış aşamasının kesinleşmesine kadar devamına,

5-Yargılama giderleri olan; dava açma harcı, keşif, bilirkişi ücreti, keşif aracı, tebligat ücretleri olmak üzere 13.531,85‬ TL yargılama harç ve giderlerinin tapu kaydındaki hisseler oranlarında davalılardan alınıp davacıya verilmesine, payına düşen miktarın davacı üzerinde bırakılmasına,

6-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre takdir edilen 17.400,00 TL vekalet ücretinin tapu ve varsa veraset hisseleri nispetinde alınarak davacı vekiline verilmesine, payına düşen miktarın davacı üzerinde bırakılmasına,

Dair tarafların yokluğunda verilen kararın tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Dahili davalı Hanife MENEKŞE adına tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01991882

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