T.C. ADANA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/186 Esas

MALİYE HAZİNESİ ile ADANA ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine adına tescil) davası nedeniyle; Dava konusuAdana ili, Sarıçam ilçesi, Çiçekli Mahallesi 19184 ada, 22 parsel (eski 172 parsel) sayılı8.306,56 m2 lik taşınmazda hissedar olduğu bildirilenYeter,Ali oğlu İsmail, Anşa, Ali kızı Emine, Ali oğlu Mustafa'nın kim olduğu, yaşayıp yaşamadığının bilinmemesi, tanınmaması ve adresinin bilinmemesi nedeni ile Adana 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin2011/1764esas - 2011/3344 karar , 2011/1760 esas - 2022/388 karar, 2011/1908 esas - 2011/3585 karar, 2011/1762 esas 2011/3406 karar, 2011/1758 esas 2011/3421sayılı ilamları ileAdana Defterdarlığı kayyım tayin edilmiş ve gaipliğe karar verilmesi davası açılmış olup, Yeter,Ali oğlu İsmail, Anşa, Ali kızı Emine, Ali oğlu Mustafa'yı tanıyan. bilen olup olmadığı, ölü ya da sağ olduğu hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememizin 2023/186 Esas sayılı dosyasınabaşvurmaları, Mahkememize müracaat edilmediği taktirde adı geçenlerhakkında Gaiplik Kararı verileceği hususu ilanen duyurulur.

Basın No: ILN01992740

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