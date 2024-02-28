T.C. BANDIRMA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/79 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa İlhami TORUN tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

MBALIKESİR ili, BANDIRMA ilçesi, 17 EYLÜL mah/köy, 9 Cilt, 374 Aile sıra no, 5 sırada nüfusa kayıtlı, SELAMİ ve GÜLSELEN oğlu/kızı, 20/09/1955 dogumlu,11425750364 T.C. Kimlik Numaralı İlhami TORUN hakkında Türk Medeni Kanunu'nun velayet, vesayet ve miras hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tüzük kapsamında tutulacak defterler, özel kütük, dosyalar, tutanaklar ve diğer evrakın düzenlenmesine dair yönetmeliğin 41. maddesi uyarınca alacaklı ve borçlu olanların veya adı geçenle ilgili mal varlığının aktif ve pasifi (alacak ve borcu) ile ilgili bilgi sahibi olanların varsa belgeleri ile birlikte işbu ilandan itibaren 1 ay içerisinde Bandırma Sulh Hukuk mahkemesinin 2022/79 Tereke sayılı dosyasına bilgi vermeleri gerektiği, verilecek evrak ve belgeler karşılığında makbuz isteyebilecekleri, alacaklıların belirtilen süre içerisinde alacaklarını bildirmemeleri halinde Türk medeni Kanunu'nun 629. Maddesi hükümlerinin uygulanacağı ilanen tebliğ olunur.21.12.2023

Basın No: ILN01974730

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