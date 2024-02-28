T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/184 Esas

KARAR NO : 2023/551

Hakaret, Tehdit ve Kasten Yaralama suçundan yukarıda esas-karar numarası yazılı 12.10.2023 tarihli ilamla SSÇ Abdullah, Sarah ve Shumouk hakkında hakaret ve tehdit suçlarından katılanlara karşı beraatine, SSÇ Shumuok, Abdullah ve Sarah hakkında ayrı ayrı katılanlara karşı kasten yaralama suçlarından 3 YIL HÜKMÜN AÇIKL.GERİ BIRAK. NED. DNT.SER.(CMK 231/8), 3 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmalarına, yükümlülük yüklenmesine yer olmadığına karar verilen Nader ve Hanan kızı, 15/01/2008 KUVEYT doğumlu ABDULLAH NEZ ALMUTAIRI, Meshal ve Zahra kızı, 18/12/2006 KUVEYT doğumlu SARAH MEZ ALMUTAIRI, Meshal ve Zahra kızı, 28/09/2005 kuveyt doğumlu SHUMUOK MEZ ALMUTAIRI aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve SSÇler Shumuok ve Sarah müdafilerinin itiraz dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt Genelinde yayın yapan bir gazetede ve internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususuİLAN OLUNUR. 26.02.2024

Basın No: ILN01993089

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