T.C. KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/915 Esas

Davalı: Aysel DEMİRHAN

Mahkememizin 2022/915 esas sayılı dava dosyasında, dava konusu Kırıkkale ili, Merkez ilçesi, Doğanay mahallesi, 472 ada, 34 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili davacı Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından belirlenen bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından dava açıldığı, tüm çabalara rağmen tarafınıza tebligat yapılamadığı anlaşılmakla, tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının 06.06.2024 günü saat 11.10'da yapılacak olan duruşmasında hazır bulunmanız, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda payınıza 4.500,23 TL kamulaştırma bedeli hesaplandığı, iki hafta süre içerisinde davaya ve bilirkişi raporlarına karşı cevap ve itirazlarınızı mahkememize sunmanız gerektiği, sürenin işbu ilanın yayınlanmasından itibaren bir hafta sonra başlamış sayılacağı hususları ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01992248

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