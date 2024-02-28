T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*
T.C.
OSMANİYEİCRA DAİRESİ
2023/396 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/396 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, FAKIUŞAĞI Mahalle/Köy, KARLIOĞLU MEVKİİ Mevkii, 278 Ada, 1 Parsel, B. Blok, 8. Kat 32 Nolu B.B de kayıtlı taşınmazdır. Satışkonusu bağımsız bölüm2 çocuk odası, + yatak odası+ oturma odası + mutfak + yaşam odası + 2 balkon +antre+banya + wcolarak dizayn edilmiştir. Taşınmaz net alanı= 175.92M2net alanlıdır . Bürüt alan 197.26m2 dir.
Adresi : Osmaniye İli FakıuşağıMahallesi, 45110 Sok. Vadi Yaşam Konutları , B Blok , 8. Kat,No:32Merkez /Osmaniye Osmaniye Merkez
Yüzölçümü : 7.165 m2 Arsa Payı : 2200/179125
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 UİP da K1 konut alanı ve yol olarak görülmektedir.
Kıymeti : 4.750.000,00 TL KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2024 - 10:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 10:11
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 10:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 10:11
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01992923
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