T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

T.C.

OSMANİYEİCRA DAİRESİ

2023/396 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2024 - 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 10:11

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, FAKIUŞAĞI Mahalle/Köy, KARLIOĞLU MEVKİİ Mevkii, 278 Ada, 1 Parsel, B. Blok, 8. Kat 32 Nolu B.B de kayıtlı taşınmazdır. Satışkonusu bağımsız bölüm2 çocuk odası, + yatak odası+ oturma odası + mutfak + yaşam odası + 2 balkon +antre+banya + wcolarak dizayn edilmiştir. Taşınmaz net alanı= 175.92M2net alanlıdır . Bürüt alan 197.26m2 dir.Adresi : Osmaniye İli FakıuşağıMahallesi, 45110 Sok. Vadi Yaşam Konutları , B Blok , 8. Kat,No:32Merkez /Osmaniye Osmaniye MerkezYüzölçümü : 7.165 m2 Arsa Payı : 2200/179125İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 UİP da K1 konut alanı ve yol olarak görülmektedir.Kıymeti : 4.750.000,00 TL KDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler:

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01992923

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