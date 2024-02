T.C. SARAY (VAN) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/409 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ

İL : VAN

İLÇE : SARAY

MAHALLE : KARAHİSAR

ADA NO : 109

PARSEL NO : 1

MALİKİN ADI VE SOYADI : Nurettin Atlı

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Taşınmaz üzerinden ilgili kuruma ait elektrik enerjisi nakil hattı geçmesi sebebiyle irtifak hakkı ve pilon alanı yönünden taşınmazın kamulaştırması talep edilmektedir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/409 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 12/01/2024

Basın No: ILN01974574

#ilan.gov.tr