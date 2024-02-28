T.C. TRABZON 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/281 Esas Konu : İlan.MALİYE HAZİNESİ ileAHMET KIZI ESMA arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Ahmet Kızı Esma'nın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri, ayrıca kişinin maliki olduğu Trabzon İli, Yomra İlçesi, Gürsel Mahallesi 1054 ada 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parsel (eski 235) sayılı taşınmazlara ilişkin olarak Maliye Hazinesi tarafından tapu iptali tescil davası açıldığı İLANEN TEBLİĞ olunur.

Basın No: ILN01993165

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