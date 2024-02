TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

a) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) ÜTS sisteminde kayıtlı olması ve alımı yapılacak olan (üretilen veya ithal edilen) tüm ürünlerin, ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. İstekliler yukarıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış ÜTS numaralarına ait çıktılar veya bu bilgileri içeren dokümanları yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. b) İsteklilerin, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında teklif ettiği ürün/cihaz ihale tarihi itibari ile tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdırlar. (Birim fiyat teklif cetvelindeki sıra numarasını ÜTS çıktılarının üzerinde belirteceklerdir.) c) İsteklilerin teklif ettiği ürünün/cihazın SUT kodu olması halinde, SUT kodu ile Ürün Takip numarası(ÜTS) doğru olarak eşleştirilmiş olmalıdır. d)İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında olmayan malzemeler için üreticinin/ithalatçının teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanını vermeleri zorunludur. e) İstekliler, birim fiyat teklif cetvelinde veya ayrı bir listede teklif ettiği ürünün/cihazın; Firma Tanımlayıcı numarasını, Bayi ise Bayi Tanımlayıcı numarasını, Ürün Takip numarasını(ÜTS) ve SUT kodunu birim fiyat cetvelindeki kalem numarasını belirterek sunacaktır. Yerli Malı teklif eden istekli, yerli malı belgesinin birim fiyat cetvelindeki hangi kalem için oluğunu belirtecektir.