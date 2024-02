ADANA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/470

KARAR NO : 2024/44

Davacı NEVİN MAY tarafından davalı ERDEM MAYaleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM :

Davanın KABULÜ ile;

1-Davacı NEVİN MAY (Adana ili, Seyhan ilçesi, Mıdık Mah, Cilt No. 34, Hane No. 68, BSN. 83'de nüfusa kayıtlı, Selim ile Zeliha kızı, 14/03/1972-Adana doğ.lu) ile davalı ERDEM MAY'ın (Aynı hane, BSN. 20'da nüfusa kayıtlı, TCKN. 10438411484, Mahmut ve Hamide oğlu, 24/07/1957-Adana doğ.lu) TMK'nın 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Davacının adli yardımdan yararlandırılması nedeniyle peşin alınmayan 80,70 TL başvurma harcı ile 427,60 TL karar ve ilam harcı olmak üzere toplam 508,30 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

3-Davacının adli yardımdan yararlandırılması nedeniyle davacı adına suç üstü ödeneğinden yapılan 10.641,40 TL yargılama giderlerinin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

Dair, davacının yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Bölge Adliye Mahkemelerine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği,

Mahkememizce verilen kararın adresi tüm aramalara rağmen tespit edilemeyen davalı ERDEM MAY'abu ilandan itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı hususu İLAN OLUNUR. 22/02/2024

Basın No: ILN01993071

#ilan.gov.tr