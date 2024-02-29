GÖLBAŞI (ADIYAMAN) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Esas Davacı Davalı ili İlçesi Köyü ada Parsel Yüzölçümü m2 2023/280 DSİ Arif Kuzpınarı Adıyaman Gölbaşı Hacılar 113 45 19.975,03 2023/282 DSİ Cuma Karais Adıyaman Gölbaşı Hacılar 113 12 662,19 2023/284 DSİ Fatma Karais Adıyaman Gölbaşı Hacılar 113 11 1.156,30 2023/286 DSİ Mehmet Kuzpınarı Adıyaman Gölbaşı Hacılar 113 32 128,75 2023/288 DSİ Sade Karais Adıyaman Gölbaşı Hacılar 113 43/4 396,02 2023/290 DSİ Kasım Örtlek Adıyaman Gölbaşı Savran 154 156 2.262,23 2023/292 DSİ Mehmet Selbisu Adıyaman Gölbaşı Savran 146 24 1.110,19 2023/294 DSİ Mehmet Kertlez Adıyaman Gölbaşı Savran 156 11 579,19 2023/296 DSİ İbrahim Tepedibi Adıyaman Gölbaşı Savran 155 55 6.764,25 2023/298 DSİ HüseyinKuzpınarı Adıyaman Gölbaşı Savran 113 44 338,67 2023/300 DSİ Cuma Kuzpınarı Adıyaman Gölbaşı Hacılar 113 42/9 579,08 2023/302 DSİ Meryem Ağören Adıyaman Gölbaşı Savran 155 56 16.593,00 2023/304 DSİ Hacı Selbisu Adıyaman Gölbaşı Savran 155 75/76 10.486,12 2023/306 DSİ Ali Selbisu Adıyaman Gölbaşı Savran 155 15/40/44/10/59 3.338,74

7.284,38

8.514,94 2023/308 DSİ Ali Vırıt Adıyaman Gölbaşı Savran 155 29 9.563,43 2023/310 DSİ Hıdır Tepedibi Adıyaman Gölbaşı Savran 112 106 1.359,54 2023/312 DSİ Ali Örtlek Adıyaman Gölbaşı Savran 112 118 5.200,96 2023/314 DSİ Abdi Selbisu Adıyaman Gölbaşı Savran 154/

155 45/41/

40/160/162/39/32/19/

34/21 9.131,42

5.159,75

7.174,96

3.713,05

5.412,49 2023/316 DSİ Fatma Yabanelli Adıyaman Gölbaşı Savran 145 5 1.539,25 2023/318 DSİ Tuğba Karais Adıyaman Gölbaşı Savran 156 8 4.132,30 2023/320 DSİ Uğur Örtlek Adıyaman Gölbaşı Savran 112 97 14.805,68 2023/322 DSİ Halil Çıra Adıyaman Gölbaşı Savran 156 20 197,95 2023/324 DSİ Oruç Bilik Adıyaman Gölbaşı Savran 156 25 2.096,52 2023/326 DSİ Arap Mehmet Karais Adıyaman Gölbaşı Savran 156 30/15 6.171,22 2023/328 DSİ Ramazan Kökyer Adıyaman Gölbaşı Savran 156 14/12 3.547,14 2023/330 DSİ İbrahim Ağören Adıyaman Gölbaşı Savran 112 114/

112 4.033,79 2023/332 DSİ Ali Kırmızıelma Adıyaman Gölbaşı Savran 156 64/62 3.438,37 2023/334 DSİ İbrahim Sarıkiraz Adıyaman Gölbaşı Savran 157 191 949,51 2023/336 DSİ Cennet Selbisu Adıyaman Gölbaşı Savran 138 4 10.675,60 2023/338 DSİ Ali Selbisu Adıyaman Gölbaşı Savran 138 5 3.973,00 2023/340 DSİ Hasan Hüseyin Eceray Adıyaman Gölbaşı Savran 142 91 4.812,90 2023/342 DSİ Mustafa Dörtkaş Adıyaman Gölbaşı Savran 159/160 505/17 4.831,46 2023/344 DSİ Cuma Karais Adıyaman Gölbaşı Savran 113 3/19/26 607,51 2023/346 DSİ İbrahim Sarıkiraz Adıyaman Gölbaşı Savran 159 499/

497 11.336,66 2023/348 DSİ Osman Sırıklı Adıyaman Gölbaşı Savran 143 40 1.364,92

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğütarafından aşağıda ili, ilçesi, köyü, ada ve parsel sayılı davalıya ait taşınmazda kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi gereğince Kamulaştırma bedelinin tespiti ile kamulaştırılan taşınmazınadına tesciline karar verilmesi Mahkememizden istenilmiştir.Bu taşınmazdaki hak sahiplerinin ve 3.kişilerin tebliğden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırmanın iptali için İdari Yargı'da ya da maddi hataların düzeltilmesi için Adli Yargı'da dava açabilecekleri, açılacak davada husumetin kamulaştırmayı yapanyöneltileceği, bu süre içerisinde Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargı'da iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, Kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen Kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mallarınadına tescil edileceği, Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedelinin yargılama sırasında hak sahipleri adına TC Ziraat Bankası Gölbaşı (Adıyaman) Şubesine yatırılacağı, ilgililerin davaya ve taşınmazların değerine ilişkin bütün savunma ve delillerini de tebliğden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak ibraz etmeleri gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun ilgili maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01993087

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