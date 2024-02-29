GÖLBAŞI (ADIYAMAN) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 01.03.2024 00:00
İLANDavacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğütarafından aşağıda ili, ilçesi, köyü, ada ve parsel sayılı davalıya ait taşınmazda kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi gereğince Kamulaştırma bedelinin tespiti ile kamulaştırılan taşınmazın DSİ adına tesciline karar verilmesi Mahkememizden istenilmiştir.
|Esas
|Davacı
|Davalı
|ili
|İlçesi
|Köyü
|ada
|Parsel
|Yüzölçümü m2
|2023/280
|DSİ
|Arif Kuzpınarı
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Hacılar
|113
|45
|19.975,03
|2023/282
|DSİ
|Cuma Karais
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Hacılar
|113
|12
|662,19
|2023/284
|DSİ
|Fatma Karais
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Hacılar
|113
|11
|1.156,30
|2023/286
|DSİ
|Mehmet Kuzpınarı
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Hacılar
|113
|32
|128,75
|2023/288
|DSİ
|Sade Karais
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Hacılar
|113
|43/4
|396,02
|2023/290
|DSİ
|Kasım Örtlek
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|154
|156
|2.262,23
|2023/292
|DSİ
|Mehmet Selbisu
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|146
|24
|1.110,19
|2023/294
|DSİ
|Mehmet Kertlez
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|156
|11
|579,19
|2023/296
|DSİ
|İbrahim Tepedibi
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|155
|55
|6.764,25
|2023/298
|DSİ
|HüseyinKuzpınarı
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|113
|44
|338,67
|2023/300
|DSİ
|Cuma Kuzpınarı
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Hacılar
|113
|42/9
|579,08
|2023/302
|DSİ
|Meryem Ağören
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|155
|56
|16.593,00
|2023/304
|DSİ
|Hacı Selbisu
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|155
|75/76
|10.486,12
|2023/306
|DSİ
|Ali Selbisu
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|155
|15/40/44/10/59
|3.338,74
7.284,38
8.514,94
|2023/308
|DSİ
|Ali Vırıt
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|155
|29
|9.563,43
|2023/310
|DSİ
|Hıdır Tepedibi
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|112
|106
|1.359,54
|2023/312
|DSİ
|Ali Örtlek
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|112
|118
|5.200,96
|2023/314
|DSİ
|Abdi Selbisu
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|154/
155
|45/41/
40/160/162/39/32/19/
34/21
|9.131,42
5.159,75
7.174,96
3.713,05
5.412,49
|2023/316
|DSİ
|Fatma Yabanelli
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|145
|5
|1.539,25
|2023/318
|DSİ
|Tuğba Karais
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|156
|8
|4.132,30
|2023/320
|DSİ
|Uğur Örtlek
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|112
|97
|14.805,68
|2023/322
|DSİ
|Halil Çıra
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|156
|20
|197,95
|2023/324
|DSİ
|Oruç Bilik
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|156
|25
|2.096,52
|2023/326
|DSİ
|Arap Mehmet Karais
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|156
|30/15
|6.171,22
|2023/328
|DSİ
|Ramazan Kökyer
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|156
|14/12
|3.547,14
|2023/330
|DSİ
|İbrahim Ağören
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|112
|114/
112
|4.033,79
|2023/332
|DSİ
|Ali Kırmızıelma
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|156
|64/62
|3.438,37
|2023/334
|DSİ
|İbrahim Sarıkiraz
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|157
|191
|949,51
|2023/336
|DSİ
|Cennet Selbisu
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|138
|4
|10.675,60
|2023/338
|DSİ
|Ali Selbisu
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|138
|5
|3.973,00
|2023/340
|DSİ
|Hasan Hüseyin Eceray
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|142
|91
|4.812,90
|2023/342
|DSİ
|Mustafa Dörtkaş
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|159/160
|505/17
|4.831,46
|2023/344
|DSİ
|Cuma Karais
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|113
|3/19/26
|607,51
|2023/346
|DSİ
|İbrahim Sarıkiraz
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|159
|499/
497
|11.336,66
|2023/348
|DSİ
|Osman Sırıklı
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|143
|40
|1.364,92
Basın No: ILN01993087
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