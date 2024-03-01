T.C. BABAESKİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2023/475 Esas Davacı Fatma Ulu ve Hafize Demirtaş vekili tarafından mirasçılık belgesi talep edilen Kırklareli İli, Babaeski İlçesi,Osmaniye mah/köy, Cilt No:34 Hane No:25, BSN: 3'de nüfusa kayıtlı, Mustafa ve Havva kızı, 01/07/1894 doğumlu, 19010390070 TC kimlik nolu Ayşe OKUR'un, 06/04/1977 tarihinde mirasçısı olmadan vefat ettiği anlaşılmış olup,muris Ayşe OKUR'un mirasçısı olduğunu ileri süren mirasçılar var ise mirasçı olduklarına dair tüm bilgi, belge ve delilleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde mahkememize başvurmaları, aksi takdirde ilgililerin istihkak davası açma hakkı saklı olmak üzere TMK'nın 594.maddesi gereğince Devlet Hazinesinin mirasçılığına karar verileceği hususu ilan olunur. 17/01/2024

Basın No: ILN01976765

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