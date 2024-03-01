T.C. BOZOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/308 Esas 20/02/2024 Konu : İlan metni.İLAN

BOZOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı , YUSUF VURAL ile Davalı , BOZOVA MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Aylan Mahallesi 494, 495, 524, 525, 484, 485, 491, 492, 493, 476, 526, 527, 529 ve 497 parsel sayılı taşınmazlara komşu olan 536 parsel sayılı taşınmazın 100.000 m² lik kısmında hak iddia eden kişilerin, Bozova 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya müdahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01994286

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