T.C. İstanbul Anadolu 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2022/1619 Esas Konu: İlanen karar tebliği

Mahkememizin 20/02/2024 Tarih, 2022/1619 Esas 2024/36 Karar sayılı kararı ile Muris Hüseyin YAZICI Terekesine temsilci atanmasına ilişkin kurulan,

"1-Davanın KABULÜ ile 24433724234 T.C numaralı muris HÜSEYİN YAZICI'nın terekesini TMK 640/3 Maddesi gereğince Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/85 Esas sayılı dosyasında temsil etmek üzere 18395292290 T.C numaralı Av. MERT ÖZTEKİN'in MİRAS ORTAKLIĞINA TEMSİLCİ OLARAK ATANMASINA,

2-Tereke Temsilci ücretinin 8.000-TL olarak belirlenmesine,

3-Miras ortaklığında belirtilen davada terekeyi temsil etmek, terekenin hak ve menfaatlerini korumakla sınırlı olmak üzere miras ortaklığı temsilcisi atandığından Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 55. maddesi uyarınca tereke ile ilgili defter tutulmasına yer olmadığına,

4-Miras ortaklığı temsilcisinin belirtilen davaya ilişkin harcamaların terekeden ödenmesine, harcamalar terekeden karşılanamazsa istemde bulunan mirasçıdan (davacılardan) alınmasına,

5-Tereke temsilcisinin özel kayyum niteliğinde bulunduğuna,

6-Alınması gereken 427,60-TL karar ve ilam harcının davacı tarafından yatırılan 80,70-TL peşin harçtan mahsubu ile bakiye 346,90-TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

7-Davacı vekili tarafından vekalet ücreti talep etmediğinden davacı yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

8-Davanın niteliği gereği yargılama giderlerinin talep eden üzerinde bırakılmasına,

9-Artan gider avansının HMK'nın 333. maddesi uyarınca karar kesinleştiğinde ve talep halinde ilgilisine iadesine,

Dair; tereke temsilcisinin şahsına yönelik olarak; TMK'nın 431 ve 422/3. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 10 günlük yasal süre içerisinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka bir yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesine dilekçe ile başvurulmak suretiyle Denetim Makamı nezdinde (Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi) itiraz yolu açık;

Terekeye temsilci atanmasına ilişkin karar yönünden ise HMK'nın 341/1. ve 345. maddeleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka bir yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesine dilekçe ile başvurulmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 20/02/2024 "

Kendisine tebligat yapılamayan 62395044946 TC Kimlik Numaralı Mirasçı Osman YAZICI'ya mahkememiz karar hükmünü ilanen tebliğ olunur. 23/02/2024

Basın No: ILN01994835

#ilan.gov.tr