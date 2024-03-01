Haberler Resmi İlan Haberleri TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Giriş Tarihi: 01.03.2024 00:00

Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 08:15

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Erzurum il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 04/03/2021 tarih ve 6-556 no'lu karar ile başlanılmıştır.
Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0442 240 01 84-85 telefon numarasından bilgi alınması ve Şükrü Paşa Mah. Filiz Cad. TEDAŞ Tesisleri Yakutiye/ERZURUM adresinde bulunan TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğüne (Erzurum) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
İLÇESİ KÖYÜ/
MAHALLESİ		 ADA NO PARSEL NO ADI SOYADI BABA ADI
AŞKALE ÇİFTLİK 112 147 AVNİ ÇALIŞKAN FAZIL
AŞKALE ÇİFTLİK 112 109 SADRETTİN YILMAZ İSMAİL
AŞKALE ÇİFTLİK 112 155 ORHAN ARAS SERVET
AŞKALE ÇİFTLİK 112 155 SONGÜL ÇANAKÇI SERVET
AŞKALE ÇİFTLİK 113 204 MEHMET FIRAT ERDUVAN
AŞKALE ÇİFTLİK 113 204 EMRULLAH FIRAT ERDUVAN
AŞKALE ÇİFTLİK 113 169 ASLİ AKDAK HÜSEYİN
AŞKALE ÇİFTLİK 113 166 EYÜP ARSLAN MEMET
AŞKALE ÇİFTLİK 113 1 ABAMÜSLİM SARIKAYA SALİH
AŞKALE ÇİFTLİK 110 67 İSMAİL AKSU ABDURREZAK
AŞKALE ÇİFTLİK 107 86 CAZİM ÇEVİK İRFANİ
AŞKALE ÇİFTLİK 107 85 CAZİM ÇEVİK İRFANİ
AŞKALE ÇİFTLİK 107 158 MİKAİL DADAŞ YUNUS
AŞKALE ÇİFTLİK 103 31 FİKRET ŞİMŞEK HÜSEYİN
AŞKALE ÇİFTLİK 103 32 CEVAT TURAN ALİ
AŞKALE ÇİFTLİK 103 32 ŞAHİN TURAN FUAT
AŞKALE ÇİFTLİK 103 32 MÜZEYYEN ÖZDEMİR FUAT
AŞKALE ÇİFTLİK 103 22 MURAT ÇALIŞKAN FAZIL
AŞKALE ÇİFTLİK 101 217 OLCAY GÜNEY ALİ
AŞKALE ÇİFTLİK 101 210 FİKRİ GÜNEY ZİYA
AŞKALE HATUNCUK 0 239 ŞEREFETTİN YAPTIRMIŞ NAFİZ
AŞKALE HATUNCUK 0 241 MEVLÜT IŞIK PEHLÜL
AŞKALE HATUNCUK 0 240 MAHMUT SOLAK ABDİ
AŞKALE HATUNCUK 0 243 BAHRİ KERVAN FAİK
AŞKALE YENİKÖY 124 46 GÜLÜMSER OKTA DURSUN
AŞKALE YENİKÖY 124 22 REFİYE GÜNDÜZ MÜCAHİT
AŞKALE YENİKÖY 124 22 ASUMAN KARTAL MÜCAHİT
AŞKALE YENİKÖY 124 47 GÜLÜMSER OKTA DURSUN
AŞKALE YENİKÖY 124 20 MÜMİNE KAYA ÖMER
AŞKALE YENİKÖY 124 20 EMİNE KAYA DAVUT
AŞKALE YENİKÖY 124 20 ANAHANIM KÖSEOĞLU DAVUT
AŞKALE YENİKÖY 124 17 NİHAT EYYÜPOĞLU VAHİTBEY
AŞKALE YENİKÖY 124 17 MUAZZEZ OKYAY VAHİTBEY
AŞKALE YENİKÖY 124 17 TUBİ AYDIN MUSA
AŞKALE YENİKÖY 124 17 RUKİYE EYİİP AHMET
AŞKALE YENİKÖY 124 17 MELEK MIZRAK HÜSNÜ
AŞKALE YENİKÖY 124 17 YOSMA EYİİP MİKTAT
AŞKALE YENİKÖY 124 17 SEVMİYE EYİİP (POLAT) VEHBİ
AŞKALE YENİKÖY 124 17 SEBAHAT KÖSE MAARİF
AŞKALE YENİKÖY 124 17 SEDİYE YÜKSEL MAARİF
AŞKALE YENİKÖY 124 17 MUSTAFA KORKMAZ MAARİF
AŞKALE YENİKÖY 124 17 BEHİCE EYÜPBOĞLU
AŞKALE YENİKÖY 124 17 MÜŞERREF EYYUPOĞLU VEYSEL
AŞKALE YENİKÖY 124 17 ÖMER EYYUPOĞLU FUAT
AŞKALE YENİKÖY 124 18 OSMAN NURİ KARATAŞ MİHRALİ
AŞKALE YENİKÖY 124 16 FATMA ÖZTÜRK BİLAL
AŞKALE YENİKÖY 124 13 REFİYE GÜNDÜZ MÜCAHİT
AŞKALE YENİKÖY 124 13 ZEYNEP KARATAŞ AHMET
AŞKALE YENİKÖY 124 13 YEŞİM KARATAŞ FEVZİ
AŞKALE YENİKÖY 124 12 REFİYE GÜNDÜZ MÜCAHİT
AŞKALE YENİKÖY 124 10 DAŞTAN KARALI OSMAN
AŞKALE YENİKÖY 124 10 NURTEN ARAZ OSMAN
AŞKALE YENİKÖY 119 14 MEHMET ATEŞ MUSA
AŞKALE YENİKÖY 119 8 YASEMİN GÜN MÜTAHİR
AŞKALE YENİKÖY 119 2 RUHANE SAKMAN HASAN
AŞKALE YENİKÖY 125 109 YASEMİN GÜN MÜTAHİR
AŞKALE YENİKÖY 118 5 YASEMİN GÜN MÜTAHİR
AŞKALE YENİKÖY 118 1 SITKI KAMA REZZAK
AŞKALE YENİKÖY 103 93 ŞAHZAT KARATAŞ OSMAN NURİ
AŞKALE YENİKÖY 103 92 SITKI KAMA REZZAK
AŞKALE YENİKÖY 103 90 MUSTAFA KÖSEOĞLU KAHRİMAN
AŞKALE YENİKÖY 103 91 SITKI KAMA REZZAK
AŞKALE YENİKÖY 103 81 HAMZA ÇİFTÇİ İSMAİL
AŞKALE YENİKÖY 103 75 RUHANE SAKMAN HASAN
AŞKALE YENİKÖY 103 71 RUHANE SAKMAN HASAN
AŞKALE YENİKÖY 101 90 MEDİNE YERAL MEMET
AŞKALE YENİKÖY 101 85 CELAL KARACA ŞAHİN
AŞKALE YENİKÖY 101 85 GÜLÜ ŞİŞMAN ŞAHİN
AŞKALE YENİKÖY 101 195 CELAL KARACA ŞAHAN
AŞKALE YENİKÖY 101 84 CELAL KARACA ŞAHİN
AŞKALE YENİKÖY 101 84 GÜLÜ ŞİŞMAN ŞAHİN
AŞKALE YENİKÖY 101 96 MİNTAHA CULFA AHMET
AŞKALE YENİKÖY 101 97 FATMA ÖZTÜRK BİLAL
AŞKALE YENİKÖY 101 104 FATİH TAKIM KURBANİ
AŞKALE YENİKÖY 101 99 İBRAHİM TAKIM FARUK
AŞKALE YENİKÖY 101 99 MEMDUH TAKIM FARUK
AŞKALE YENİKÖY 101 99 NEVZAT TAKIM FARUK
AŞKALE YENİKÖY 101 100 EMRAH YILDIRIM MEHMET
AŞKALE YENİKÖY 101 291 NURDANE CECENPINAR (YILDIRIM) VEHBİ
AŞKALE YENİKÖY 101 291 MEHMET ALİ CECENPINAR VEHBİ
AŞKALE YENİKÖY 101 291 HAMDİ CECENPINAR VEHBİ
AŞKALE YENİKÖY 101 291 TURHAN CECENPUNAR VEHBİ
AŞKALE YENİKÖY 101 291 SARİYE CECANPUNAR VEHBİ
AŞKALE YENİKÖY 101 291 NURCEMAL CECENPINAR (KOÇAK) VEHBİ
AŞKALE YENİKÖY 101 291 FAHRİYE CECENPINAR FAİK
AŞKALE YENİKÖY 101 291 SEVİM CECENPINAR (SOLAK) CEVDET
AŞKALE YENİKÖY 101 291 SURURİ CECANPUNAR CEVDET
AŞKALE YENİKÖY 101 291 ALİ CECENPINAR CEVDET
AŞKALE YENİKÖY 101 291 FATMA CECENPINAR TAYİP
AŞKALE YENİKÖY 101 291 OSMAN CECENPINAR ZARİF
AŞKALE YENİKÖY 101 291 NECLA CECENPINAR (YILDIRIM) ZARİF
AŞKALE YENİKÖY 101 291 ASUMAN CECENPINAR ZARİF
AŞKALE YENİKÖY 101 291 LAHUT CECENPINAR ZARİF
AŞKALE YENİKÖY 101 119 HATİCE YAKAR BAHATTİN
AŞKALE YENİKÖY 101 119 MEDİNE YAKAR (BIYIK) BAHATTİN
AŞKALE YENİKÖY 101 120 HATİCE TAKIM AĞA
AŞKALE YENİKÖY 101 124 KENAN ATEŞ BATTAL
AŞKALE YENİKÖY 101 124 FERİDE ATEŞ (YAZICI) BATTAL
AŞKALE YENİKÖY 101 124 KADRİYE ATEŞ (KÜÇÜKOĞLU) BATTAL
AŞKALE YENİKÖY 101 124 GÜLAN ATEŞ BATTAL
AŞKALE YENİKÖY 101 125 MELEK POLAT CEMİL
AŞKALE YENİKÖY 101 130 MELEK POLAT CEMİL
AŞKALE YENİKÖY 101 131 MERYEM ASAN EKREM
AŞKALE YENİKÖY 101 131 HAVA DUMANLI EKREM
AŞKALE YENİKÖY 101 131 HATİCE UZUN FAİK
AŞKALE YENİKÖY 101 131 RECEP HALGALI EKREM
AŞKALE YENİKÖY 101 131 HALİME HALGALI EKREM
AŞKALE YENİKÖY 101 144 ÜNZÜLE ZEYTİN ZİYA
AŞKALE YENİKÖY 101 152 FİKRİ AKIN FAZLI
AŞKALE YENİKÖY 101 157 FAİK TAKIM HAMDİ
AŞKALE BAHÇELİEVLER 323 69 İBRAHİM HALİL KUYUMCU TARIM MAKİNA HAYVANCILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
AŞKALE BAHÇELİEVLER 323 78 İBRAHİM HALİL KUYUMCU TARIM MAKİNA HAYVANCILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
AŞKALE BAHÇELİEVLER 323 77 İBRAHİM HALİL KUYUMCU TARIM MAKİNA HAYVANCILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
AŞKALE BAHÇELİEVLER 323 74 KAMER USLU HÜSEYİN
AŞKALE BAHÇELİEVLER 323 73 KAMER USLU HÜSEYİN
AŞKALE BAHÇELİEVLER 323 55 İBRAHİM HALİL KUYUMCU TARIM MAKİNA HAYVANCILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
AŞKALE BAHÇELİEVLER 323 40 TUNCAY EROĞLU AYKUT
AŞKALE BAHÇELİEVLER 323 40 CAN BURAK ŞİŞMAN NEVZAT
AŞKALE BAHÇELİEVLER 323 40 HACER GÖKNUR ŞİŞMAN AYDIN NEVZAT
AŞKALE BAHÇELİEVLER 323 39 KEMAL AKSAKAL ALİ
AŞKALE BAHÇELİEVLER 323 39 LÜTFİYE AKSAKAL ALİ
AŞKALE BAHÇELİEVLER 323 39 CEMAL AKSAKAL ALİ
AŞKALE BAHÇELİEVLER 323 37 MECİT OKUYUCU MÜMTAZ
AŞKALE BAHÇELİEVLER 323 36 EDİP USLU DURSUN
AŞKALE BAHÇELİEVLER 323 36 MUHARREM USLU DURSUN
AŞKALE BAHÇELİEVLER 323 36 GÜLENAY USLU DURSUN
AŞKALE BAHÇELİEVLER 323 36 AYSEL KARA DURSUN
AŞKALE BAHÇELİEVLER 323 35 BELGİZAR USLU ALİ
AŞKALE BAHÇELİEVLER 323 34 MUHARREM USLU DURSUN
AŞKALE BAHÇELİEVLER 323 34 GÜLENAY USLU DURSUN
AŞKALE BAHÇELİEVLER 323 34 AYSEL KARA DURSUN
AŞKALE GÜMÜŞSEREN 106 81 İSMAİL KÖSE HASAN
AŞKALE GÜMÜŞSEREN 106 82 MELAHAT ALKAN AĞA
AŞKALE GÜMÜŞSEREN 106 82 KAZIM KARA AĞA
AŞKALE GÜMÜŞSEREN 106 74 TOSUN DURMUŞ HALİL
AŞKALE GÜMÜŞSEREN 106 69 HURİYE TOPAL (ŞİMŞEK) HÜSEYİN
AŞKALE GÜMÜŞSEREN 106 69 BAYRAM TOPAL HÜSEYİN
AŞKALE GÜMÜŞSEREN 106 69 ERDAL TOPAL MEHMET
AŞKALE GÜMÜŞSEREN 106 68 NAZİFE (NAZİFE LEMAN) KARA AHMET
AŞKALE GÜMÜŞSEREN 106 68 MUHARREM USLU MEHMET ALİ
AŞKALE GÜMÜŞSEREN 106 68 ZEYCAN USLU (DEĞER) MEHMET ALİ
AŞKALE GÜMÜŞSEREN 106 68 ZENNURE YILDIZ (ÇELİK) ABDURRAHMAN
AŞKALE GÜMÜŞSEREN 106 68 CEMİL YILDIZ ABDURRAHMAN
AŞKALE GÜMÜŞSEREN 106 68 GÜLPAŞA YILDIZ (USLU) ABDURRAHMAN
AŞKALE GÜMÜŞSEREN 106 68 NAZİFE YILDIZ MEHMET
AŞKALE GÜMÜŞSEREN 106 67 HASAN DEMİR MUSTAFA
AŞKALE GÜMÜŞSEREN 106 67 MEHMET DEMİR MUSTAFA
AŞKALE GÜMÜŞSEREN 106 67 HÜSEYİN DEMİR RIZA
AŞKALE GÜMÜŞSEREN 106 67 İZZET ÇELİK MUSTAFA
AŞKALE GÜMÜŞSEREN 106 67 EYÜP (EYYÜP) DEĞER MEHMET ALİ
AŞKALE GÜMÜŞSEREN 106 67 KAZIM DEĞER MEHMET ALİ
AŞKALE GÜMÜŞSEREN 106 67 CAZIM DEĞER MEHMET ALİ
AŞKALE GÜMÜŞSEREN 106 67 FAZIL DEĞER MEHMET ALİ
AŞKALE GÜMÜŞSEREN 106 67 ZEYNEP TURAN MEHMET ALİ
AŞKALE GÜMÜŞSEREN 106 67 NURETTİN DÜZEN AĞA
AŞKALE GÜMÜŞSEREN 106 67 ALİ DEĞER MEMET ALİ
AŞKALE GÜMÜŞSEREN 102 42 YAHYA ÇELİK HAMDİ
AŞKALE GÜMÜŞSEREN 102 42 HURİYE ÇELİK (KURU) HAMDİ
AŞKALE GÜMÜŞSEREN 102 42 ZENNURE ÇELİK HAMDİ
AŞKALE GÜMÜŞSEREN 102 42 ZÜLFİNAZ ÇELİK İSMAİL
AŞKALE SARIBABA 103 19 KEMAL TOPDEMİR DURSUN
AŞKALE SARIBABA 103 17 MUHARREM KARAUSTA MAHMUT
AŞKALE SARIBABA 103 17 İZZET YILDIZ MAHMUT
AŞKALE SARIBABA 103 17 HÜSNİYE TAŞ MAHMUT
AŞKALE SARIBABA 103 17 CEVAHİR TACAR MAHMUT
AŞKALE SARIBABA 103 17 GÜLDESTE GÖRAL MAHMUT
AŞKALE SARIBABA 103 17 ASKER KARAUSTA HASAN
AŞKALE SARIBABA 103 17 İMRAN ÇELİK HASAN
AŞKALE SARIBABA 103 17 SERPİL ÇELİK TURAN
AŞKALE SARIBABA 102 43 NECAT KIRANOĞLU FAİK
AŞKALE SARIBABA 102 43 NEVZAT KIRANOĞLU FAİK
AŞKALE SARIBABA 102 45 BİRGÜL KIRAN (AÇAR) KEMAL
AŞKALE SARIBABA 102 45 NECAT KIRANOĞLU FAİK
AŞKALE SARIBABA 102 44 NEZİHE KIRAN HAYDAR
AŞKALE SARIBABA 102 44 BİRGÜL KIRAN (AÇAR) KEMAL
AŞKALE SARIBABA 102 40 NECAT KIRANOĞLU FAİK
AŞKALE SARIBABA 102 39 GÜRHAN ŞEN AHMET
AŞKALE SARIBABA 102 39 BİRSEN ŞEN AHMET
AŞKALE SARIBABA 102 39 SELVİ ŞEN (SARIKAYA) AHMET
AŞKALE SARIBABA 102 39 MÜSEBE ŞEN FAZIL
AŞKALE SARIBABA 102 27 DURSUN KARAUSTA RIZA
AŞKALE SARIBABA 102 28 MUHARREM KARAUSTA MAHMUT
AŞKALE SARIBABA 102 28 İZZET YILDIZ MAHMUT
AŞKALE SARIBABA 102 28 HÜSNİYE TAŞ MAHMUT
AŞKALE SARIBABA 102 28 CEVAHİR TACAR MAHMUT
AŞKALE SARIBABA 102 28 GÜLDESTE GÖRAL MAHMUT
AŞKALE SARIBABA 102 28 ASKER KARAUSTA HASAN
AŞKALE SARIBABA 102 28 İMRAN ÇELİK HASAN
AŞKALE SARIBABA 102 29 HAYDAR KARAUSTA MEHMET
AŞKALE SARIBABA 102 29 ZİLFİ KARAUSTA YUSUF
AŞKALE SARIBABA 102 29 KAZIM KARAUSTA MEHMET
AŞKALE SARIBABA 102 29 NACİYE KARAUSTA (KAYA) MEHMET
AŞKALE SARIBABA 102 29 PUPUŞ KARAUSTA (KIRAN) MEHMET
AŞKALE SARIBABA 102 29 ELİF KARAUSTA MEHMET
AŞKALE SARIBABA 102 29 RIZA KARAUSTA MEHMET
AŞKALE SARIBABA 102 29 BİNALİ KARAUSTA MEHMET
AŞKALE SARIBABA 102 29 AYİŞE KARAUSTA YUSUF
AŞKALE SARIBABA 102 29 MUHARREM GÜZELSES YUSUF
AŞKALE SARIBABA 102 29 ZİNNET KARAUSTA YUSUF
AŞKALE SARIBABA 102 29 GÜLAFER KARAUSTA YUSUF
AŞKALE SARIBABA 102 6 TÜRKAN KIRAN (TAŞTAN) ZİYA
AŞKALE SARIBABA 102 6 RIZA KIRAN ZİYA
AŞKALE SARIBABA 102 6 NAZIM KIRAN ZİYA
AŞKALE SARIBABA 102 6 NİYAZİ KIRAN ZİYA
AŞKALE SARIBABA 102 3 ŞİRİNŞAH KAYA MUSTAFA
AŞKALE SARIBABA 102 3 EROL KAYA RIZA
AŞKALE SARIBABA 102 3 ENGİN KAYA RIZA
AŞKALE SARIBABA 102 3 SONGÜL KILIÇ RIZA
AŞKALE SARIBABA 102 3 REFİK ALİ KAYA CAFER
AŞKALE SARIBABA 102 3 GÜLBAHAR KAYA RAİF
AŞKALE SARIBABA 102 3 NAFİYE KAYA (HAFİYE ÇELİK) SÜLEYMAN
AŞKALE SARIBABA 102 4 REFİK ALİ KAYA CAFER
AŞKALE SARIBABA 102 4 GÜLBAHAR KAYA RAİF
AŞKALE SARIBABA 102 2 EROL KAYA RIZA
AŞKALE SARIBABA 102 2 ENGİN KAYA RIZA
AŞKALE SARIBABA 102 2 SONGÜL KILIÇ RIZA
AŞKALE SARIBABA 102 2 REFİK ALİ KAYA CAFER
AŞKALE SARIBABA 102 2 GÜLBAHAR KAYA RAİF
AŞKALE SARIBABA 102 2 NAFİYE KAYA (HAFİYE ÇELİK) SÜLEYMAN
AŞKALE SARIBABA 102 11 AVNİ KAYA HASAN
AŞKALE SARIBABA 102 11 SEVİM KAYA HASAN
AŞKALE SARIBABA 102 11 NAİME KAYA (POLAT) HASAN
AŞKALE SARIBABA 101 207 MEHMET TUNÇEL HÜSEYİN
AŞKALE SARIBABA 101 207 İSMİGÜZEL KAYA (KOÇAK) DURSUN
AŞKALE SARIBABA 101 207 KIYMET KAYA (ALAK) DURSUN
AŞKALE SARIBABA 101 8 AHMET TAKUŞ MUSTAFA
AŞKALE SARIBABA 101 25 AHMET TAKUŞ MUSTAFA
AŞKALE SARIBABA 101 30 YILMAZ YILDIRIM DURSUN

Basın No: ILN01993324

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