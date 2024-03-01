TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Giriş Tarihi: 01.03.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 08:15
|İLÇESİ
|KÖYÜ/
MAHALLESİ
|ADA NO
|PARSEL NO
|ADI SOYADI
|BABA ADI
|AŞKALE
|ÇİFTLİK
|112
|147
|AVNİ ÇALIŞKAN
|FAZIL
|AŞKALE
|ÇİFTLİK
|112
|109
|SADRETTİN YILMAZ
|İSMAİL
|AŞKALE
|ÇİFTLİK
|112
|155
|ORHAN ARAS
|SERVET
|AŞKALE
|ÇİFTLİK
|112
|155
|SONGÜL ÇANAKÇI
|SERVET
|AŞKALE
|ÇİFTLİK
|113
|204
|MEHMET FIRAT
|ERDUVAN
|AŞKALE
|ÇİFTLİK
|113
|204
|EMRULLAH FIRAT
|ERDUVAN
|AŞKALE
|ÇİFTLİK
|113
|169
|ASLİ AKDAK
|HÜSEYİN
|AŞKALE
|ÇİFTLİK
|113
|166
|EYÜP ARSLAN
|MEMET
|AŞKALE
|ÇİFTLİK
|113
|1
|ABAMÜSLİM SARIKAYA
|SALİH
|AŞKALE
|ÇİFTLİK
|110
|67
|İSMAİL AKSU
|ABDURREZAK
|AŞKALE
|ÇİFTLİK
|107
|86
|CAZİM ÇEVİK
|İRFANİ
|AŞKALE
|ÇİFTLİK
|107
|85
|CAZİM ÇEVİK
|İRFANİ
|AŞKALE
|ÇİFTLİK
|107
|158
|MİKAİL DADAŞ
|YUNUS
|AŞKALE
|ÇİFTLİK
|103
|31
|FİKRET ŞİMŞEK
|HÜSEYİN
|AŞKALE
|ÇİFTLİK
|103
|32
|CEVAT TURAN
|ALİ
|AŞKALE
|ÇİFTLİK
|103
|32
|ŞAHİN TURAN
|FUAT
|AŞKALE
|ÇİFTLİK
|103
|32
|MÜZEYYEN ÖZDEMİR
|FUAT
|AŞKALE
|ÇİFTLİK
|103
|22
|MURAT ÇALIŞKAN
|FAZIL
|AŞKALE
|ÇİFTLİK
|101
|217
|OLCAY GÜNEY
|ALİ
|AŞKALE
|ÇİFTLİK
|101
|210
|FİKRİ GÜNEY
|ZİYA
|AŞKALE
|HATUNCUK
|0
|239
|ŞEREFETTİN YAPTIRMIŞ
|NAFİZ
|AŞKALE
|HATUNCUK
|0
|241
|MEVLÜT IŞIK
|PEHLÜL
|AŞKALE
|HATUNCUK
|0
|240
|MAHMUT SOLAK
|ABDİ
|AŞKALE
|HATUNCUK
|0
|243
|BAHRİ KERVAN
|FAİK
|AŞKALE
|YENİKÖY
|124
|46
|GÜLÜMSER OKTA
|DURSUN
|AŞKALE
|YENİKÖY
|124
|22
|REFİYE GÜNDÜZ
|MÜCAHİT
|AŞKALE
|YENİKÖY
|124
|22
|ASUMAN KARTAL
|MÜCAHİT
|AŞKALE
|YENİKÖY
|124
|47
|GÜLÜMSER OKTA
|DURSUN
|AŞKALE
|YENİKÖY
|124
|20
|MÜMİNE KAYA
|ÖMER
|AŞKALE
|YENİKÖY
|124
|20
|EMİNE KAYA
|DAVUT
|AŞKALE
|YENİKÖY
|124
|20
|ANAHANIM KÖSEOĞLU
|DAVUT
|AŞKALE
|YENİKÖY
|124
|17
|NİHAT EYYÜPOĞLU
|VAHİTBEY
|AŞKALE
|YENİKÖY
|124
|17
|MUAZZEZ OKYAY
|VAHİTBEY
|AŞKALE
|YENİKÖY
|124
|17
|TUBİ AYDIN
|MUSA
|AŞKALE
|YENİKÖY
|124
|17
|RUKİYE EYİİP
|AHMET
|AŞKALE
|YENİKÖY
|124
|17
|MELEK MIZRAK
|HÜSNÜ
|AŞKALE
|YENİKÖY
|124
|17
|YOSMA EYİİP
|MİKTAT
|AŞKALE
|YENİKÖY
|124
|17
|SEVMİYE EYİİP (POLAT)
|VEHBİ
|AŞKALE
|YENİKÖY
|124
|17
|SEBAHAT KÖSE
|MAARİF
|AŞKALE
|YENİKÖY
|124
|17
|SEDİYE YÜKSEL
|MAARİF
|AŞKALE
|YENİKÖY
|124
|17
|MUSTAFA KORKMAZ
|MAARİF
|AŞKALE
|YENİKÖY
|124
|17
|BEHİCE EYÜPBOĞLU
|AŞKALE
|YENİKÖY
|124
|17
|MÜŞERREF EYYUPOĞLU
|VEYSEL
|AŞKALE
|YENİKÖY
|124
|17
|ÖMER EYYUPOĞLU
|FUAT
|AŞKALE
|YENİKÖY
|124
|18
|OSMAN NURİ KARATAŞ
|MİHRALİ
|AŞKALE
|YENİKÖY
|124
|16
|FATMA ÖZTÜRK
|BİLAL
|AŞKALE
|YENİKÖY
|124
|13
|REFİYE GÜNDÜZ
|MÜCAHİT
|AŞKALE
|YENİKÖY
|124
|13
|ZEYNEP KARATAŞ
|AHMET
|AŞKALE
|YENİKÖY
|124
|13
|YEŞİM KARATAŞ
|FEVZİ
|AŞKALE
|YENİKÖY
|124
|12
|REFİYE GÜNDÜZ
|MÜCAHİT
|AŞKALE
|YENİKÖY
|124
|10
|DAŞTAN KARALI
|OSMAN
|AŞKALE
|YENİKÖY
|124
|10
|NURTEN ARAZ
|OSMAN
|AŞKALE
|YENİKÖY
|119
|14
|MEHMET ATEŞ
|MUSA
|AŞKALE
|YENİKÖY
|119
|8
|YASEMİN GÜN
|MÜTAHİR
|AŞKALE
|YENİKÖY
|119
|2
|RUHANE SAKMAN
|HASAN
|AŞKALE
|YENİKÖY
|125
|109
|YASEMİN GÜN
|MÜTAHİR
|AŞKALE
|YENİKÖY
|118
|5
|YASEMİN GÜN
|MÜTAHİR
|AŞKALE
|YENİKÖY
|118
|1
|SITKI KAMA
|REZZAK
|AŞKALE
|YENİKÖY
|103
|93
|ŞAHZAT KARATAŞ
|OSMAN NURİ
|AŞKALE
|YENİKÖY
|103
|92
|SITKI KAMA
|REZZAK
|AŞKALE
|YENİKÖY
|103
|90
|MUSTAFA KÖSEOĞLU
|KAHRİMAN
|AŞKALE
|YENİKÖY
|103
|91
|SITKI KAMA
|REZZAK
|AŞKALE
|YENİKÖY
|103
|81
|HAMZA ÇİFTÇİ
|İSMAİL
|AŞKALE
|YENİKÖY
|103
|75
|RUHANE SAKMAN
|HASAN
|AŞKALE
|YENİKÖY
|103
|71
|RUHANE SAKMAN
|HASAN
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|90
|MEDİNE YERAL
|MEMET
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|85
|CELAL KARACA
|ŞAHİN
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|85
|GÜLÜ ŞİŞMAN
|ŞAHİN
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|195
|CELAL KARACA
|ŞAHAN
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|84
|CELAL KARACA
|ŞAHİN
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|84
|GÜLÜ ŞİŞMAN
|ŞAHİN
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|96
|MİNTAHA CULFA
|AHMET
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|97
|FATMA ÖZTÜRK
|BİLAL
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|104
|FATİH TAKIM
|KURBANİ
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|99
|İBRAHİM TAKIM
|FARUK
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|99
|MEMDUH TAKIM
|FARUK
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|99
|NEVZAT TAKIM
|FARUK
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|100
|EMRAH YILDIRIM
|MEHMET
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|291
|NURDANE CECENPINAR (YILDIRIM)
|VEHBİ
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|291
|MEHMET ALİ CECENPINAR
|VEHBİ
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|291
|HAMDİ CECENPINAR
|VEHBİ
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|291
|TURHAN CECENPUNAR
|VEHBİ
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|291
|SARİYE CECANPUNAR
|VEHBİ
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|291
|NURCEMAL CECENPINAR (KOÇAK)
|VEHBİ
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|291
|FAHRİYE CECENPINAR
|FAİK
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|291
|SEVİM CECENPINAR (SOLAK)
|CEVDET
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|291
|SURURİ CECANPUNAR
|CEVDET
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|291
|ALİ CECENPINAR
|CEVDET
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|291
|FATMA CECENPINAR
|TAYİP
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|291
|OSMAN CECENPINAR
|ZARİF
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|291
|NECLA CECENPINAR (YILDIRIM)
|ZARİF
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|291
|ASUMAN CECENPINAR
|ZARİF
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|291
|LAHUT CECENPINAR
|ZARİF
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|119
|HATİCE YAKAR
|BAHATTİN
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|119
|MEDİNE YAKAR (BIYIK)
|BAHATTİN
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|120
|HATİCE TAKIM
|AĞA
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|124
|KENAN ATEŞ
|BATTAL
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|124
|FERİDE ATEŞ (YAZICI)
|BATTAL
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|124
|KADRİYE ATEŞ (KÜÇÜKOĞLU)
|BATTAL
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|124
|GÜLAN ATEŞ
|BATTAL
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|125
|MELEK POLAT
|CEMİL
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|130
|MELEK POLAT
|CEMİL
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|131
|MERYEM ASAN
|EKREM
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|131
|HAVA DUMANLI
|EKREM
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|131
|HATİCE UZUN
|FAİK
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|131
|RECEP HALGALI
|EKREM
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|131
|HALİME HALGALI
|EKREM
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|144
|ÜNZÜLE ZEYTİN
|ZİYA
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|152
|FİKRİ AKIN
|FAZLI
|AŞKALE
|YENİKÖY
|101
|157
|FAİK TAKIM
|HAMDİ
|AŞKALE
|BAHÇELİEVLER
|323
|69
|İBRAHİM HALİL KUYUMCU TARIM MAKİNA HAYVANCILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|AŞKALE
|BAHÇELİEVLER
|323
|78
|İBRAHİM HALİL KUYUMCU TARIM MAKİNA HAYVANCILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|AŞKALE
|BAHÇELİEVLER
|323
|77
|İBRAHİM HALİL KUYUMCU TARIM MAKİNA HAYVANCILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|AŞKALE
|BAHÇELİEVLER
|323
|74
|KAMER USLU
|HÜSEYİN
|AŞKALE
|BAHÇELİEVLER
|323
|73
|KAMER USLU
|HÜSEYİN
|AŞKALE
|BAHÇELİEVLER
|323
|55
|İBRAHİM HALİL KUYUMCU TARIM MAKİNA HAYVANCILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|AŞKALE
|BAHÇELİEVLER
|323
|40
|TUNCAY EROĞLU
|AYKUT
|AŞKALE
|BAHÇELİEVLER
|323
|40
|CAN BURAK ŞİŞMAN
|NEVZAT
|AŞKALE
|BAHÇELİEVLER
|323
|40
|HACER GÖKNUR ŞİŞMAN AYDIN
|NEVZAT
|AŞKALE
|BAHÇELİEVLER
|323
|39
|KEMAL AKSAKAL
|ALİ
|AŞKALE
|BAHÇELİEVLER
|323
|39
|LÜTFİYE AKSAKAL
|ALİ
|AŞKALE
|BAHÇELİEVLER
|323
|39
|CEMAL AKSAKAL
|ALİ
|AŞKALE
|BAHÇELİEVLER
|323
|37
|MECİT OKUYUCU
|MÜMTAZ
|AŞKALE
|BAHÇELİEVLER
|323
|36
|EDİP USLU
|DURSUN
|AŞKALE
|BAHÇELİEVLER
|323
|36
|MUHARREM USLU
|DURSUN
|AŞKALE
|BAHÇELİEVLER
|323
|36
|GÜLENAY USLU
|DURSUN
|AŞKALE
|BAHÇELİEVLER
|323
|36
|AYSEL KARA
|DURSUN
|AŞKALE
|BAHÇELİEVLER
|323
|35
|BELGİZAR USLU
|ALİ
|AŞKALE
|BAHÇELİEVLER
|323
|34
|MUHARREM USLU
|DURSUN
|AŞKALE
|BAHÇELİEVLER
|323
|34
|GÜLENAY USLU
|DURSUN
|AŞKALE
|BAHÇELİEVLER
|323
|34
|AYSEL KARA
|DURSUN
|AŞKALE
|GÜMÜŞSEREN
|106
|81
|İSMAİL KÖSE
|HASAN
|AŞKALE
|GÜMÜŞSEREN
|106
|82
|MELAHAT ALKAN
|AĞA
|AŞKALE
|GÜMÜŞSEREN
|106
|82
|KAZIM KARA
|AĞA
|AŞKALE
|GÜMÜŞSEREN
|106
|74
|TOSUN DURMUŞ
|HALİL
|AŞKALE
|GÜMÜŞSEREN
|106
|69
|HURİYE TOPAL (ŞİMŞEK)
|HÜSEYİN
|AŞKALE
|GÜMÜŞSEREN
|106
|69
|BAYRAM TOPAL
|HÜSEYİN
|AŞKALE
|GÜMÜŞSEREN
|106
|69
|ERDAL TOPAL
|MEHMET
|AŞKALE
|GÜMÜŞSEREN
|106
|68
|NAZİFE (NAZİFE LEMAN) KARA
|AHMET
|AŞKALE
|GÜMÜŞSEREN
|106
|68
|MUHARREM USLU
|MEHMET ALİ
|AŞKALE
|GÜMÜŞSEREN
|106
|68
|ZEYCAN USLU (DEĞER)
|MEHMET ALİ
|AŞKALE
|GÜMÜŞSEREN
|106
|68
|ZENNURE YILDIZ (ÇELİK)
|ABDURRAHMAN
|AŞKALE
|GÜMÜŞSEREN
|106
|68
|CEMİL YILDIZ
|ABDURRAHMAN
|AŞKALE
|GÜMÜŞSEREN
|106
|68
|GÜLPAŞA YILDIZ (USLU)
|ABDURRAHMAN
|AŞKALE
|GÜMÜŞSEREN
|106
|68
|NAZİFE YILDIZ
|MEHMET
|AŞKALE
|GÜMÜŞSEREN
|106
|67
|HASAN DEMİR
|MUSTAFA
|AŞKALE
|GÜMÜŞSEREN
|106
|67
|MEHMET DEMİR
|MUSTAFA
|AŞKALE
|GÜMÜŞSEREN
|106
|67
|HÜSEYİN DEMİR
|RIZA
|AŞKALE
|GÜMÜŞSEREN
|106
|67
|İZZET ÇELİK
|MUSTAFA
|AŞKALE
|GÜMÜŞSEREN
|106
|67
|EYÜP (EYYÜP) DEĞER
|MEHMET ALİ
|AŞKALE
|GÜMÜŞSEREN
|106
|67
|KAZIM DEĞER
|MEHMET ALİ
|AŞKALE
|GÜMÜŞSEREN
|106
|67
|CAZIM DEĞER
|MEHMET ALİ
|AŞKALE
|GÜMÜŞSEREN
|106
|67
|FAZIL DEĞER
|MEHMET ALİ
|AŞKALE
|GÜMÜŞSEREN
|106
|67
|ZEYNEP TURAN
|MEHMET ALİ
|AŞKALE
|GÜMÜŞSEREN
|106
|67
|NURETTİN DÜZEN
|AĞA
|AŞKALE
|GÜMÜŞSEREN
|106
|67
|ALİ DEĞER
|MEMET ALİ
|AŞKALE
|GÜMÜŞSEREN
|102
|42
|YAHYA ÇELİK
|HAMDİ
|AŞKALE
|GÜMÜŞSEREN
|102
|42
|HURİYE ÇELİK (KURU)
|HAMDİ
|AŞKALE
|GÜMÜŞSEREN
|102
|42
|ZENNURE ÇELİK
|HAMDİ
|AŞKALE
|GÜMÜŞSEREN
|102
|42
|ZÜLFİNAZ ÇELİK
|İSMAİL
|AŞKALE
|SARIBABA
|103
|19
|KEMAL TOPDEMİR
|DURSUN
|AŞKALE
|SARIBABA
|103
|17
|MUHARREM KARAUSTA
|MAHMUT
|AŞKALE
|SARIBABA
|103
|17
|İZZET YILDIZ
|MAHMUT
|AŞKALE
|SARIBABA
|103
|17
|HÜSNİYE TAŞ
|MAHMUT
|AŞKALE
|SARIBABA
|103
|17
|CEVAHİR TACAR
|MAHMUT
|AŞKALE
|SARIBABA
|103
|17
|GÜLDESTE GÖRAL
|MAHMUT
|AŞKALE
|SARIBABA
|103
|17
|ASKER KARAUSTA
|HASAN
|AŞKALE
|SARIBABA
|103
|17
|İMRAN ÇELİK
|HASAN
|AŞKALE
|SARIBABA
|103
|17
|SERPİL ÇELİK
|TURAN
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|43
|NECAT KIRANOĞLU
|FAİK
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|43
|NEVZAT KIRANOĞLU
|FAİK
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|45
|BİRGÜL KIRAN (AÇAR)
|KEMAL
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|45
|NECAT KIRANOĞLU
|FAİK
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|44
|NEZİHE KIRAN
|HAYDAR
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|44
|BİRGÜL KIRAN (AÇAR)
|KEMAL
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|40
|NECAT KIRANOĞLU
|FAİK
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|39
|GÜRHAN ŞEN
|AHMET
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|39
|BİRSEN ŞEN
|AHMET
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|39
|SELVİ ŞEN (SARIKAYA)
|AHMET
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|39
|MÜSEBE ŞEN
|FAZIL
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|27
|DURSUN KARAUSTA
|RIZA
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|28
|MUHARREM KARAUSTA
|MAHMUT
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|28
|İZZET YILDIZ
|MAHMUT
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|28
|HÜSNİYE TAŞ
|MAHMUT
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|28
|CEVAHİR TACAR
|MAHMUT
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|28
|GÜLDESTE GÖRAL
|MAHMUT
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|28
|ASKER KARAUSTA
|HASAN
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|28
|İMRAN ÇELİK
|HASAN
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|29
|HAYDAR KARAUSTA
|MEHMET
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|29
|ZİLFİ KARAUSTA
|YUSUF
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|29
|KAZIM KARAUSTA
|MEHMET
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|29
|NACİYE KARAUSTA (KAYA)
|MEHMET
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|29
|PUPUŞ KARAUSTA (KIRAN)
|MEHMET
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|29
|ELİF KARAUSTA
|MEHMET
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|29
|RIZA KARAUSTA
|MEHMET
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|29
|BİNALİ KARAUSTA
|MEHMET
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|29
|AYİŞE KARAUSTA
|YUSUF
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|29
|MUHARREM GÜZELSES
|YUSUF
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|29
|ZİNNET KARAUSTA
|YUSUF
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|29
|GÜLAFER KARAUSTA
|YUSUF
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|6
|TÜRKAN KIRAN (TAŞTAN)
|ZİYA
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|6
|RIZA KIRAN
|ZİYA
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|6
|NAZIM KIRAN
|ZİYA
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|6
|NİYAZİ KIRAN
|ZİYA
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|3
|ŞİRİNŞAH KAYA
|MUSTAFA
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|3
|EROL KAYA
|RIZA
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|3
|ENGİN KAYA
|RIZA
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|3
|SONGÜL KILIÇ
|RIZA
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|3
|REFİK ALİ KAYA
|CAFER
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|3
|GÜLBAHAR KAYA
|RAİF
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|3
|NAFİYE KAYA (HAFİYE ÇELİK)
|SÜLEYMAN
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|4
|REFİK ALİ KAYA
|CAFER
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|4
|GÜLBAHAR KAYA
|RAİF
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|2
|EROL KAYA
|RIZA
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|2
|ENGİN KAYA
|RIZA
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|2
|SONGÜL KILIÇ
|RIZA
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|2
|REFİK ALİ KAYA
|CAFER
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|2
|GÜLBAHAR KAYA
|RAİF
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|2
|NAFİYE KAYA (HAFİYE ÇELİK)
|SÜLEYMAN
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|11
|AVNİ KAYA
|HASAN
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|11
|SEVİM KAYA
|HASAN
|AŞKALE
|SARIBABA
|102
|11
|NAİME KAYA (POLAT)
|HASAN
|AŞKALE
|SARIBABA
|101
|207
|MEHMET TUNÇEL
|HÜSEYİN
|AŞKALE
|SARIBABA
|101
|207
|İSMİGÜZEL KAYA (KOÇAK)
|DURSUN
|AŞKALE
|SARIBABA
|101
|207
|KIYMET KAYA (ALAK)
|DURSUN
|AŞKALE
|SARIBABA
|101
|8
|AHMET TAKUŞ
|MUSTAFA
|AŞKALE
|SARIBABA
|101
|25
|AHMET TAKUŞ
|MUSTAFA
|AŞKALE
|SARIBABA
|101
|30
|YILMAZ YILDIRIM
|DURSUN
Basın No: ILN01993324
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