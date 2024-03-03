T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/90 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Osmaniye İli Merkez İlçesi Akyar Köyü Kubbe Mevkiinde Kain 203 ada 6 parsel sayılı taşınmazın

MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET AYDIN, AHMET ÖZER, AYNUR ÜSTÜN, AYŞE GÖZEGİR, BERRİN ŞİMŞİR, BEYHAN ÖZGÜL, DAVUT ÖZER, DEDE ÖZER, DÖNE BOLATGIRAN, EMİNE ÖZTEKİN, FADIMA ÜNAL, FATMA ÖZDEMİRLER, FERUDUN AYDIN, HAFİZE ÖZER, HANDAN ÖZER, HATİCE ÖZER, HÖSEM ÖZER, İSA ÖZER, MEHMET ÖZER, MUSTAFA AYDIN, MUSTAFA ÖZER, MÜZEYYEN ONYIĞ, NAZIM AYDIN, NURAN ARSLANKURT, NURBİ ÖZER, NURDİN ÖZER, NURGÜL ÖZGÜL, NURTEN ALTINIŞIK, ORHAN ÖZER, OSMAN ÖZER, ÖKKEŞ ÖZER, RAMAZAN AVCI, SALİH ÖZER, SALİM ÖZER, SAYIM ÖZER, SEFERNAZ ERDEM, SONGÜL ÖZER, SULTAN ÖZER, SULTAN ÖZER, SÜLEYMAN ÖZER, ŞÜKRÜYE ASLAN, ÜMİT ÖZER, YASEMİN ÜSTÜN, YILMAZ ÖZER, YUSUF ÖZER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Ülkemizde 06/02/2023 tarihinde vuku bulan depremler dolayısıyla, 08/02/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yer alan illerde, yerleşme ve yapılaşma hususunda bazı tedbirlerin alınmasına iliskin, 05.04.2023 tarih ve 7452 Sayılı Kanunla yasalasan 24.02.2023 tarih ve 126 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 7. Maddesi gereğince,4650 sayılı Kanunla Değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10'uncu maddesine göre mahkememizin 2024/10 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. Taşınmazda bulunan ve anlaşma sağlanamayan taşınmazın maliklerinin mülkiyet irtifak hakkı hususunda isabet eden kısmının kamulaştırılması amacıyla TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI'nın Kamulaştırma Kararı gereğince, isabet eden taşınmazınTOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI adına kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıdan iptal ve maddi hatalara karşı da Adli Yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davada husumetinTOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI'na yönetilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açmaz ve açtıkları davada yürütmenin durdurulması kararı alınarak belgelendirilmez ise, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Osmaniye Vakıflar BankasıŞubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmek gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi uyarınca İLAN olunur. (Tebliğ tarihi gazete yayım tarihidir.)

Basın No: ILN01994684

#ilan.gov.tr