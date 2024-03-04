CİZRE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO:2022/411

İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK DAVALI: EMİNE CESUR

Davacı tarafından aleyhinize açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinizde dava dilekçesi ve duruşma günü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılmamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı 2022/190 esas, 2022/3 davaname numaralı yazısı ile; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğinin 24/02/2021 tarihli ve 62/7 sayılı disiplin raporunda belirtildiği üzere usulsüz tescil edildiği belirtilen şahsın nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ve verilecek kararın bir örneğin Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmesi kamu adına talep ve dava edilmiştir.

Duruşma günü: 02/04/2024 günü saat: 11:14'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, HMK'nın 139.maddesi uyarınca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceği ve işbu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 HAFTALIK KESİN SÜRE İÇERİSİNDEhenüz sunmadığınız belgeleri mahkememize sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen 2 haftalık kesin süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ve yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Davaname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere davalı EMİNE CESUR'a ilanen tebliğ olunur.26/02/2024

Basın No: ILN01994788

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