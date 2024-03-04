T.C. AKSARAY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2021/135 Esas

KARAR NO : 2021/1421

Mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mirasçı Selfinaz OSKAY'ın bilinen adresinde bulunamaması nedeniyle gerekçeli kararın ve istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

MK.nun 596. maddesi uyarınca Aksaray İli, Merkez İlçesi, Kurtuluş Mah. Cilt No:15, Hane No:30'de nüfusa kayıtlı, Kamil ve Yeter'den olma 1926 d.lu Ömer DELEN'in05/02/2006 tarihinde vefatı sonucu Aksaray 2. Noterliğinin 27/11/1986 tarih ve 17052 yevmiye nolu vasiyetnamenin itirazlı olarak açılıp okunduğunun tespitine, Dair, mirasçı Kadriye vekilinin yüzüne karşı diğer mirasçıların yokluğunda, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Konya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği, ayrıca mirasçı Kadriye Delen vekili tarafından mahkememize sunulan istinaf dilekçesinde; " ilk derece mahkemesi kararının istinaf incelemesi neticesinde kaldırılmasını; Yasal hakları ihlal eden, yasa dışı yollarla düzenlenen bu vasiyetnamenin geçerliliği olmadığından davanın reddine karar verilmesini" talep ettiği hususu tebliğ yerine geçmek üzere Mirasçı Selfinaz Oskay'a İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN01994315

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