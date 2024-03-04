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Giriş Tarihi: 05.03.2024 00:00

T.C. SORGUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/ 468 ile 546 arası (512,514,520,524,530,532,534 dosyaları hariç)
Davacı TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğütarafından aşağıdaki listede yazılı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazın mülkiyet hakkı bedelinin tespiti ve tespit edilcek bedelin mahkemece belirlenecek milli bir bankaya yatırılması karşılığında irtifak hakkının tapuda davacı idare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;
1-Davacı TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen taşınmaların kamulaştırılmasına karar verildiği,
2-Konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
3-Duruşmanın 03/04/2024 tarihinde saat 11;00'da Sorgun 1.Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı, Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama işlemi yapılacağı,
4-Açılacak davalarda husumetin TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,
7-Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30)gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
8-Otuz (30)gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.29/02/2024
Kamulaştırılan Taşınmazlar;
KAMULAŞTIRILAN
ESAS NO İL / İLÇE MAHALLE / KÖY ADA / PARSEL ALAN
2023/468 YOZGAT - SORGUN Büyükeynelli Köyü 115ada 120 parsel 1.388,60-m2
MALİKİ; Fadime Coşkun, Hatice Coşkun, Mehdi Coşkun, Nazmiye Kayalı, Nevzat Coşkun ve Sami Coşkun
2023/470 YOZGAT -SORGUN Büyükeynelli Köyü 118 ada 50 parsel 3700,92-m2
MALİKİ; Veli Daşkın
2023/472 YOZGAT - SORGUN Aşağıemirler Köyü 112ada 48 parsel 2059,94-m2
MALİKİ; Murat Acer
2023/474 YOZGAT - SORGUN İsafakılı Köyü 117ada 253parsel 10,14-m2
MALİKİ; Satılmış Demir
2023/476 YOZGAT - SORGUN İsafakılı Köyü 117 ada 252 parsel 915,40-m2
MALİKİ; Ömer Demir
2023/478 YOZGAT - SORGUN İsafakılı Köyü 128 ada 26 parsel 874,24-m2
MALİKİ; Aysel Okumuş
2023/480 YOZGAT - SORGUN Yukarıemirler Köyü 121 ada 198parsel 918,40- m2
MALİKİ; Arslan Acer
2023/482 YOZGAT - SORGUN Yukarıemirler Köyü 121 ada 250parsel 1052,06-m2
MALİKİ; Elife Pala ve Arife Akdemir
2023/484 YOZGAT - SORGUN Veliöldük Köyü 108 ada 50 parsel 3345,99- m2
MALİKİ; Durak Coşkun
2023/486 YOZGAT - SORGUN Veliöldük Köyü 107 ada 45 parsel 3841,93-m2
144,00-m2
MALİKİ; İsmail Özdemir
2023/488 YOZGAT - SORGUN Veliöldük Köyü 107 ada 47parsel
107 ada 48 parsel		 1549,25-m2
117,76-m2
MALİKİ; Birsen Demiralp, Gülsen Bozok, Hasan Çetin, Mehmet Çetin, Özgül Demiralp, Sevgi Gürhan, Sonel Akay, Yüksel Erol
2023/490 YOZGAT - SORGUN Veliöldük Köyü 105 ada 98 parsel 289,58-m2
MALİKİ; Bektaş Ünal ve Hasan Arslan
2023/492 YOZGAT - SORGUN Veliöldük Köyü 105 ada 80 parsel
104 ada 19 parsel		 177,24-m2
1807,13-m2
MALİKİ; Cuma Özcan
2023/494 YOZGAT - SORGUN Veliöldük Köyü 102 ada 18 parsel 672,61-m2
MALİKİ; Bektaş Yiğit
2023/496 YOZGAT - SORGUN Erkekli Köyü
Erkekli Köyü
Erkekli Köyü		 144 ada 14 parsel
144 ada 24parsel
130 ada 11 parsel		 5830,91-m2
2287,82-m2
85,25-m2
MALİKİ; Murat Bolat
2023/498 YOZGAT - SORGUN Erkekli Köyü 134 ada 83parsel 1831,31-m2
58,17-m2
MALİKİ; Satılmış Doğan
2023/500 YOZGAT - SORGUN Aşağıcumafakılı Köyü
Erkekli Köyü		 2430parsel
2430 parsel
130 ada 6 parsel		 4429,24-m2
121,00-m2
1928,67-m2
MALİKİ; Ülfet Güneş
2023/502 YOZGAT - SORGUN Aşağıcumafakılı Köyü 2431 parsel
2431 parsel
905parsel		 1802,48-m2
80,43-m2
1198,70-m2
MALİKİ; Fetiye Şener ve Zöhre Şener
2023/504 YOZGAT - SORGUN Agahefendi Mah 117 ada 6parsel 3093,09-m2
MALİKİ; Abbas Meriç
2023/506 YOZGAT - SORGUN Agahefendi Mah 15 ada 9 parsel 4698,93- m2
121,00- m2
MALİKİ; Özcan Arslan
2023/508 YOZGAT - SORGUN Agahefendi Mah 15 ada 15 parsel 2788,04-m2
289,00-m2
MALİKİ; Ali Osman Bolat
2023/510 YOZGAT - SORGUN Agahefendi Mah 15 ada 13 parsel 3434,01- m2
100,00-m2
MALİKİ; Arzu Yiğit, Emel Gündüz,Esin Bölükbaşı, Hanife Bölükbaşı ve Nuray Soylu
2023/516 YOZGAT - SORGUN Kapaklı Köyü 102 ada 5 parsel 3300,21-m2
MALİKİ; Ayşe Yılmaz, Gülüş Arslan, Halil Çalışkan, Mehmet Çalışkan ve Şaban Çalışkan
2023/518 YOZGAT - SORGUN Veliöldük Köyü 109 ada 39 parsel 2.952,43-m2
MALİKİ; Ahmet Korkmaz, Bayram Korkmaz, Gamze Aybek, Hasan Korkmaz, Haydar Korkmaz, İbrahim Korkmaz, Mehmet Demirok, Mehmet Korkmaz, Nergiz Akdemir ve Yeliz Gündüz
2023/522 YOZGAT - SORGUN Veliöldük Köyü 108 ada 76 parsel 1814,10-m2
MALİKİ; Ali Arslan, Bekir Arslan, Fadik İnal, Feriza Arslan, Gülkız Arslan, Hıdır Arslan, Yazgül İnal ve Zeynep Arslan
2023/526 YOZGAT - SORGUN Veliöldük Köyü 104 ada 6 parsel 991,39- m2
MALİKİ; Ayşe Korkmaz, Cuma Yıldız, Döndü Akdemir, Esme Budak, Güldalı Selçuk, Hüsne Çiftci, İlyas Yıldız ve Sadeli Akdemir
2023/528 YOZGAT - SORGUN ErkekliKöyü 103 ada 50 parsel 1671,08- m2
MALİKİ; Gülbahar Coşkun, Hasgül Bulut, İsmail Bulut, Melek Bulut, Muhlis Bulut, Nuriye Höke ve Yusuf Bulut
2023/536 YOZGAT - SORGUN Aşağıcumafakılı Köyü 667 parsel 1430,34-m2
MALİKİ; Ahmet Elhan, Elife Akyüz, Emine Doruk, Filiz Yıldırım, Hulusi Elhan, Mustafa Elhan, Necip Elhan, Nergiş Alp, Refika Bayındır, Songül Elhan, Şeyma Kalender, Ümmühan Ünal ve Yeliz Akyüz
2023/538 YOZGAT - SORGUN Aşağcumafakılı Köyü 768 parsel 1500,99-m2
MALİKİ; Azize Canbolat, Birsen Karaalioğlu, Bülent Canbolat, Celal Canbolat, Fadime Gençer, Hatice Canbolat, Nazım Çelik ve Rahime Yeşil
2023/540 YOZGAT - SORGUN Agahefendi Köyü 17 ada 54 parsel 2644,25-m2
MALİKİ; Adem Bölükbaşı, Ahmet Bölükbaşı, Faruk Bölükbaşı , Soner Bölükbaşı, Hatice Bölükbaşı ve Zeliha Meriç
2023/542 YOZGAT - SORGUN Agahefendi Mah 17 ada 5parsel 1833,57-m2
121,00-m2
MALİKİ; Ayişe Doğan, Aynur Armut, Faruk Meriç, Fatih Meriç, Gülsenem Meriç, İstemin Yararer, Mehmet Meriç, Nafia Ekinci, Öznur Düzgün, Yasemin İlbaş ve Müfide Gevrek
2023/544 YOZGAT - SORGUN Agahefendi Mah 17 ada 26parsel 4687,77-m2
MALİKİ; Ahmet Yiğit, Emine Ekici, Güler Yüksek, İhsaniye Muratoğlu, Neriman Taşdan, Osman Yiğit, Perihan Yüksek, Salime Öçal, Sevda Yiğit Başkaya , Tamer Yiğit, Yusuf Taner, Zekiye Atik veSaliha Baran
2023/546 YOZGAT - SORGUN Agahefendi Mah 14 ada 18parsel 3456,42-m2

MALİKİ; Ferda Yiğit, Hatice Yiğit, Hicran Taşkın, Hilal Çalış, Mustafa Yiğit ve Saliha Terzi

Basın No: ILN01994383

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