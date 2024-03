ANTALYA 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/306

KARAR NO : 2023/1041

DAVALI :MEHMET YADIRGI

Davacı Dilek Yadırgı tarafından, 48169410148 TC kimlik numaralı, Mehmet ve Güley oğlu, 12/12/1980 doğumlu, Mehmet Yadırgı aleyhine açılan ve mahkememizde görülmekte olantanıma ve tenfiz davasının yapılan yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan gerekçeler ile,

1-Davanın KABULÜ ile, Kayseri İli,Sarız İlçesi,Kırkısrak Mah/Köyü, Cilt No: 29, Hane no: 123'te nüfusa kayıtlı, Hasan ve Aişe kızı, 20.03.1978 doğumlu, 48064413640 TC kimlik numaralı davacı Dilek Yadırgı ile aynı yerde nüfusa kayıtlı Mehmet ve Güley oğlu, 12.12.1980 doğumlu, 48169410148 TC kimlik numaralı davalı Mehmet Yadırgı'nın boşanmalarına ilişkin Bury St. Edmunds Aile Mahkemesinin BV16D15807 sayılı ve 22.03.2017 kesinleşme tarihli boşanma ilamının TANINMASI VE TENFİZİNE

2-Peşin alınan harcın mahsubu ile eksik kalan 116,95‬ TL daha harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

3-Davacının yaptığı 179,90 TL başvuru harcı, 179,90 TL peşin harç ve gider avansından harcanan 6.457,5‬0 TL olmak üzere toplam 6.817,3‬0 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan AAÜT'ye göre taktir ve hesap edilen 17.900,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde 2 hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.

Tebligatın ilan tarihinden itibaren 7. Gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağıhususu İLAN olunur. 28/12/2023

