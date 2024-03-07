İZMİR 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

2023/627 ESAS

2024/21 KARAR

İLAN METNİ Mahkememizin 16/01/2024 tarih ve 2023/627 Esas 2024/21 Karar sayılı kararı ile 20/01/2021-12/02/2021-22/03/2021-18/06/2021-10/08/2021-09/09/2021 suç tarihlerinde Karşılıksız Yararlanma suçundan İzmir 1982 d.lu Halil ve Gülseher'den olma Ufuk Polat hakkında 5237 Sayılı TCK nın 1163/3 Maddesi uyarınca 1 yıl 15 gün Erteli Hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği verilen kararı tebliğ edilememiş olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 30. Maddesi uyarınca mahkememiz gıyabi hükmünün ilan yoluyla tebliği, ilan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı, tebliğinin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 7 günlük itiraz süresi içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması halinde dosyanın istinaf incelemesi içinİzmir Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili dairesine gönderileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.01/03/2024

Basın No: ILN01998263

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