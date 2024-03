KAYSERİ GENEL İCRA DAİRESİ

2020/11 İFLAS İFLASIN KAPATILMASININ İLANIMüflisin adı soyadı ve yerleşim yeri : Sarıalan İnşaat Taahhüt Mimarlık Mühendislik Dayanıklı Tüketim Malları Gıda Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Vergi No : 7470057362 Ticaret Sicil No : 19536

Mersis No : 0747005736200012

Fatih Mah.Kanal Cad.No:54/3 Kocasinan/Kayseri

Yukarıda yerleşim yeri yazılı Sarıalan İnşaat Taahhüt Mimarlık Mühendislik Dayanıklı Tüketim Malları Gıda Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında Kayseri Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 06/02/2015 tarihli, 2014/978 Esas ve 2015/101 Karar sayılı kararıyla evvelce verilen iflas kararının yine Kayseri Asliye 1. Ticaret Mahkemesi'nin 22/01/2024 tarihli, 2023/1142 Esas ve 2024/53 Karar sayılı ilamı ile İcra ve İflas Kanunu'nun 182. maddesi gereğince kapatılmasına karar verilmiştir.

İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.06/03/2024

