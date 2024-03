KÜÇÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/550 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Verilen ara karar gereğince 2005 yılından itibaren gaip olduğu iddiası ile hakkında gaiplik kararı istenilen İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Göztepe Merkez Köy/Mahalle Cilt No:11, Aile Sıra No: 878,Sıra No: 1'de nüfusa kayıtlı Necati ve Emine kızı,01/07/1921 doğumlu, 21428183830 TC Nolu Zehra ŞAKAR'ı gören, bilen, duyan varsa, iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize müracaat ederek mahkememizinin 2019/550 Esas sayılı dosyasına bildirmesi T.M.K. 33. Maddesi gereğince ilan olunur. GAİP: ZEHRA ŞAKAR TCKN: 21428183830, İSTANBUL ili, KADIKÖY ilçesi, GÖZTEPE mah/köy, 11 Cilt, 878 Aile sıra no, 1 sırada nüfusa kayıtlı, NECATİ ve EMİNE oğlu/kızı, 01/07/1921 dogumlu,

