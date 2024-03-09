İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/696 Esas

KARAR NO : 2023/544

Davacı SEVİNÇ TEKİN aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davanın KABULÜ ile;

Karabük İli, Eflani İlçesi, Alpagut Mahallesi/Köyü, Cilt No:13, Hane No:35'te nüfusa kayıtlı, Hüseyin ve Mürvet kızı, Göksun 01/10/1972 d.lu, 34973353412 TC Kimlik numaralı davacı SEVİNÇ TEKİN ile aynı yer ve hane nüfusuna kayıtlı Muzaffer ve Hacca oğlu, Alpagut 15/02/1965 d.lu, 35030351594 TC Kimlik numaralı davalı FARUK TEKİN'in TMK nın 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Peşin harcın mahsubu ile bakiye 189,15-TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

3- Davacı tarafından yapılan 80,70 TL peşin harç, 80,70 TL başvurma harcı , 2.100,80-TL tebligat müzekkere, posta gideri olmak üzere toplam 2262,20 TL yargılama giderlerinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan AAÜT'ne göre 17.900-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

5-Bakiye gider avansının taraflara iadesine

Dair tarafların ve davacı vekilinin yüzüne karşı tebliğden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04/03/2024

Basın No: ILN01999485

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