KARTAL BELEDİYESİ KİRALAMA İHALESİ

Mülkiyeti/Tasarrufu Kartal Belediye Başkanlığına ait olan aşağıda bilgileri verilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.
|Adresi
|Kiralanacak Taşınmazın Cinsi ve Alanı
|Kira Müddeti
|Aylık Kira Bedeli
|Geçici Teminat
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|İhale Türü
|Kartal Esentepe Mahallesi 136 pafta 5705 ada 341 parsel doğusundaki yeşil alan
|8353 m² alanlı Araç park yeri ve depolama alanı
|3 YIL
|225.000,00 TL
|243.000,00 TL
|21/03/2024
|14:30
|Açık İhale
- İhale 21 Mart 2024 Perşembe günü Kartal Belediye Başkanlığı Binası Encümen Salonunda 2886 Sayılı devlet ihale kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü suretiyle Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
- Adı geçen taşınmazların Şartnamesi Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde olup, günün mesai saatleri içerisinde görülebilir. Her bir ihalenin dosya satış bedeli 10.000,00-TL'dir.
- İstekliler ihale evraklarını 20.03.2024 tarih Saat:17.00'e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edeceklerdir.
- İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
- Nüfus Kayıt Örneği
- Yerleşim Yeri Belgesi
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen % 3 Geçici Teminat
- Dosya satış bedelinin ödendiğine dair makbuz
- Kartal Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınacak borcu yoktur belgesi
- Gerçek kişiler için İmza Sirküleri ( Noter )
- Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ( Tescil Belgesi ) ve Sicil Gazetesi, Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
İlan olunur.
Basın No: ILN01999059
#ilan.gov.tr