T.C.İSTANBUL 37. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/344 Esas 25/01/2024

Konu : Gaiplik İlanı

İ L A N

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI ile KAYYIM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLK İL MÜDÜRLÜĞÜ. arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Dava konusu İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Arapcami mahallesi, 1483 ada, 5 Parsel sayılı taşınmazın 11/90 hisse maliki Nikola çocukları Elpida-Sotiri-Sofia Mayo Pulos ile Lefter Zenginoğlu'nu tanıyan bilen olmaması nedeniyle İstanbul 11 Sulh Hukuk Mahkemesinin 15/12/2011 tarih, 2011/631 Esas ve 2011/979 Karar sayılı kararı ile ve Nikola kızı Mağdalini Sarıyusuf'u tanıyan bilen olmaması nedeniyle İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 07/03/2019 tarih, 2018/1256 Esas ve 2019/268 Karar sayılı ilamı ile İstanbul Defterdarlığının kayyum tayin edildiğini, taşınmaz ile ilgili olarak İstanbul 5. Sulh HukuK Mahkemesinin 17/12/2019 tarih, 2016/423 Esas ve 2019/1018 Karar sayılı ilamı ile ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verildiğini ve 10/06/2022 tarihinde 565.000,00 TL ye hissedar Alaattin Torun'a ihale edildiğini, satışta kayyım tayin edilen şahsın hisselerine isabet edensatış bedelini 19/10/2022 tarihinde T. Vakıflar Bankası'nın taşınmaz mal hesabına aktırdığını bu nedenle taşınmazın 11/90 hisse maliki Nikola çocukları Elpida-Sotiri-Sofia Mayo Pulos ile Lefter Zenginoğlu'nun gaipliğini ve taşınmaz malın satılmış olmasınedeniyle satış bedelininhazine adına devrine karar verilmesi için işbu davanın açılma zorunluluğunun doğduğunu belirterek, taşınmaz maliki Nikola çocukları Elpida-Sotiri-Sofia Mayo Pulos ile Lefter Zenginoğlu'nugaipliğine, taşınmazdaki gaibe ait hisselerin satışından doğan ve kayyım hesabında biriken tüm bedelellerin hazineye devrine karar verilmesini talep etmiş etmiştir.

Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenen İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Arapcami mahallesi, 1483 ada, 5 Parsel sayılı taşınmaz 11/90 hisse maliki Nikola çocukları Elpida-Sotiri-Sofia Mayo Pulos ile Lefter Zenginoğlu'nu görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren 6 ay içersinde İstanbul 37. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/344 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenlerin bu ilandan haberdar olması halinde, yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K. 588 maddesi gereğince GAİPLİĞİNE, GAİP ADINA olan taşınmazındavacı adına tesciline karar verileceği ilan olunur.

Basın No: ILN01999571

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