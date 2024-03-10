T.C. ANTALYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/77 Esas

Konu : İLAN

-İLAN-

Davacı , MUSA ALKAN ile Davalı , AKSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANTALYA arasında mahkememizde görülmekte olan Taşınmaz Zilyetliğinin Tespiti davası nedeniyle; Antalya ili Aksu ilçesi Topallı mahallesi kain Kuzeyinde 1002 nolu parsel, Güneyinde tescil harici alan ve devamında 44 parsel, batısı 45 nolu parsel ve tescil harici, doğusu yolu ve tescil harici alan ile çevrili 1.484,72 m² yüzölçümündeki tarla vasıflı taşınmaz Türk Medeni Kanununun 713/1 md (Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmaz veya maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan veya yirmi yıl önce ölmüş ya da hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kimse adına kayıtlı bulunan taşınmazın tamamının veya bölünmesinde sakınca olmayan bir parçasının zilyeti de, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.) hükmü uyarınca lehine olağanüstü kazandırıcı zaman aşımı koşulları oluştuğundan bahisle taşınmazın adına tescili istenmekle ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememiz dosyasına tescil koşullarının gerçekleşmediğini ileri sürerek burada hak iddia eden ve itiraz eden bulunmaz ve davacı iddiası ispatlanmış olursa, tescile karar verileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.22/02/2024

Basın No: ILN01999346

#ilan.gov.tr