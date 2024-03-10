T.C. BALIKESİR KADASTRO MAHKEMESİ

Sayı :2023/66 Esas 15/02/2024

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Davacı O.G.M ADINA BİGADİÇ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar, MALİYE HAZİNESİ vd. arasında Mahkememizde görülmekte olan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davası nedeniyle; Davalı Recep kızı, 1979 doğumlu, 10018802326 TC. Nolu Feride ÖKSÜZOĞLU'nun adresinin meçhul olduğu, tebligat yapılamadığı ve yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilememesi,Davalı Recep oğlu, 1970 doğumlu, 10102799504 TC. Nolu Hayrettin ÖKSÜZOĞLU'nun adresinin meçhul olduğu, tebligat yapılamadığı ve yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilememesi nedeniyle duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Davalı Feride ÖKSÜZOĞLU ve davalı Hayrettin ÖKSÜZOĞLU'nun 07/06/2024 günü saat 10.00'da Balıkesir Adliyesi Ek Hizmet Binası Kadastro Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak duruşmasına bizzat katılması veya kendisini vekille temsil ettirmesi, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediği veya gelip de davayı takip etmediği takdirde, diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususlarının HMK.'nun ve Tebligat Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince iş bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 7 gün sonra davalı Feride ÖKSÜZOĞLU ve davalı Hayrettin ÖKSÜZOĞLU'na tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01997948

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