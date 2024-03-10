T.C. DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 11.03.2024 00:00
ESAS NO : 2023/140 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Malatya-Darende-Yazıköy Mah.
ADA NO : 320
PARSEL NO : 27
YÜZÖLÇÜMÜ : 3.540.05 (irtifak)
MALİKİN ADI VE SOYADI : Recai KAYACI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : EPDK9245-46 no'lu karar
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/140 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29/11/2023
Basın No: ILN01998198
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