T.C. İZMİR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/123 Esas 17/02/2024 İLAN

4721 Sayılı TMK'nın 594. maddesi uyarınca 30259888968 T.C. Kimlik Numaralı Engin TONGUÇ'un mirasçıları tespit edilemediğinden, birer ay ara ile 2 defa ilan yapılarak hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları, ilan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiç bir mirasçı tespit edilemediği takdirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydı ile ve TMK'nın 594/2 maddesi gereğince mirasın devlete intikal edeceği ilan olunur.

İLGİLİ KİŞİ : ENGİN TONGUÇ - 30259888968 . Bakırköy/ İSTANBUL

İSTANBUL ili, KADIKÖY ilçesi, CAFERAĞA mah/köy, 4 Cilt, 586 Aile sıra no, 4 sırada nüfusa kayıtlı, İSMAİL HAKKI ve NAFİA oğlu/kızı, 26/04/1928 dogumlu.

Basın No: ILN01999676

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