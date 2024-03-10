T.C.KAHRAMANMARAŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/366 Esas -

Davaya konu K.maraş İliDulkadiroğlu ilçesi Bulanık Mahallesinde bulunan taşınmazınFen bilirkişi Mehmet Yiğit'in 28/12/2023 tarihli Bilirkişi raporundaA-1 ile gösterilen kısmın yüzölçümü 20.729,93 m2, A-2 ile gösterilen 476,42 m2, A-3 ile gösterilen 2.096,16 m2, A-4 ile göstderilen 343,83 m2, A-5 ile gösterilen 113,17 m2 gösterilen toplam 23.779,51 m2yerleri bir bütün olarak düşünüldüğünde zeminde fiilen doğusu ; Tapulama harici yerler, batısı ; yol, kuzeyi : Kısmen yol ve kısmen tapulama harici yerler, güneyi : tapulama harici yerler ile çevrili tapusuz taşınmazı davacılar Ali ve Arap oğlu 1964 doğumlu 43........940 T.C kimlik numaralı AKİF KEPEKÇİ , Davacı Milcan ve Nigar kızı 1984 doğumlu 43........514T.C kimlik numaralı ASLI KEPEKÇİ, Milcan ve Nigar kızı 1979 doğumlu 43.........394 TC kimlik numaralı BEDİA ENGİZEK , Ali ve Arap oğlu 1954 doğumlu 43.........886 TC kimlik numaralı DURDU KEPEKÇİ , Kadir ve Songül kızı1989 doğumlu 43.......358 TC kimlik numaralı EMSAL AVŞAR, Milcan ve Nigar kızı1993 doğumlu 43.........306 TC kimlik numaralı Fatmanur Banu KABAK,Kadir ve Songül kızı1984 doğumlu 43.........294 Feride KANDEĞER ,Ali ve Arap kızı1962 doğumlu 43.......154 TC kimlik numaralı Gülnaz KEPEKÇİ,Milcan ve Nigar kızı 1983 doğumlu 43.......450 TC kimlik numaralı Mine TEKE , Ali ve Arap kızı 1956 doğumlu 58.........928 TC kimlik numaralı Nazife DEMİRHAN, Ali ve Arapkızı 1951 doğumlu 43........722 TC Kimlik numaralı NİMET KEPEKÇİ , Kadir ve Songül kızı 1993 doğumlu43......586 TC kimlik numaralı Vahide AKYOL,Bekir ve Hatice kızı1990 doğumlu 33.........134 TC kimlik numaralı Yasemin KEPEKÇİ ait olan zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2022/366 sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

Basın No: ILN01998477

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